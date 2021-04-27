أحمد موسى : مصر لديها مسار محدد بشأن سد النهضة .. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى إن إثيوبيا تصعد “وعايزة خناقة معانا ومع السودان وكلام ونرد عليهم وتصريحات وغيرها الى ان ياتى شهر 7 ويبدأون الملء الثانى”.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد أن مصر لن تجر لتلك الأحاديث مشيرا إلى اننا مش هنروح وراء التصريحات الأثيوبية .

وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي أن اثيوبيا لجيها مشاكل داخلية كثيرة أن اثيوبيا قالت أن مجلس الامن الأثيوبي أن اديس ابابا ستحقق الملئ الثانى للسد وستقاوم الأحداث الداخلية والخارجية.

وأشار موسى إلى أن اثيوبيا تقوم بإجراءات من جانب واحد بشأن سد النهضة مؤكدا أن هناك “اول امبارح 200 قتيل في بني شنقول واللى عمل كدة القوات الإثيوبية ”.





