أحمد موسى ينفعل على الهواء: الجماعة الإرهابية كانت السبب في سد النهضة .. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى إن مصر لن تدخل في معارك كلامية بشأن مفاوضات سد النهضة .

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد أن الجماعات الإرهابية “كانوا السبب في هذا السد وبيعملوا حاجات أخرى عشان يخربوا البلد ويستغلوا موضوع المياه وهما مش خايفين على المياه أكتر من الرئيس ”.

وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي أن الرئيس السيسي أكد على عدم المساس بحق مصر التاريخي في مياه نهر النيل .

وأشار موسى إلى أن مصر لديها سيناريوهات كثيرة بشان السد الأثيوبي أن هناك عصابات إرهابية بيركبوا على موضوع السد ويحولوا الموضوع للسياسة.

وأكمل، "إثيوبيا تهدد الأمن المائي والدولة لن تصمت على مثل هذه التهديدات".