حقيقة انتحار شاب سكندري بسيدي جابر

كشف مصدر أمني بمديرية أمن الإسكندرية حقيقة انتحار شخص من كوبري السلام بمنطقة سيدي جابر، بعد الأخبار التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية.

ونفى مصدر أمني محاولة الانتحار، حيث أشار إلى أن هذا الشخص مدمن لمخدر التامول، حاول إيهام المواطنين بالانتحار بخدعه إلا أن رجال الأمن اكتشفوا الواقعة.

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وقد تلقى قسم شرطة سيدي جابر بلاغا بمحاولة أحد الأشخاص الانتحار من كوبري السلام بسيدي جابر بدائرة القسم.

وعلى الفور هرعت قوات الأمن إلى محل البلاغ وبالفحص تبين قيام عامل- مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بربط ذراعيه من أسفل الإبطين بحبل وثبت طرفه الآخر بسور الكوبري المشار إليه وقام بالتدلي بجسده خارج الكوبري مدعياً وفاته منتحراً.

ولكن الأهالي قاموا بقطع الحبل والتقاطه من الأسفل مما نتج عنه إصابته باشتباه كسر وجرح بالساق اليسرى وتم نقله للمستشفى.