مستشفيات ميدانية.. شاهد| عوض تاج الدين يكشف إجراءات الدولة لمواجهة زيادة إصابات كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ، إن الدولة المصرية بأكملها تساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا وتعمل على توفير جميع السبل والإمكانيات التي تساعد في حماية المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.



وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع علي قناة " اكسترا نيوز " : أن الجميع يجب أن يتكاتف لمواجهة فيروس كورونا مؤكدا أن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية أدي إلي تزايد إصابات الفيروس .

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ، أن جميع المستشفيات في مختلف أنحاء الجمهورية لديها القدرة علي استيعاب إصابات فيروس كورونا خلال هذه الأيام ونتابع مجريات الأمور للتعامل مع زيادة الإصابات بناء على الرصد والتتبع لأخذ إجراءات استباقية ولدينا مخزون استراتيجي لكل ما يحتاجه علاج فيروس كورونا وللتعامل مع الأزمة بالإضافة إلي تواجد مستشفيات ميدانية .

وتابع أن مصر تعمل علي تصنيع لقاحات كورونا ومن بينها اللقاحان الصيني والروسي .