عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 720 حصان أودي RS Q8 المعدلة تستعرض قوتها الخارقة.. فيديو

بقوة 720 حصان أودي RS
بقوة 720 حصان أودي RS Q8 المعدلة تستعرض قوتها الخارقة| فيديو

تنفرد شركة اودي الالمانية بتقديم العديد من الإصدارات القوية داخل اسواق السيارات العالمية بشعار الحلقات المتصلة الشهير، والتي نراها على مختلف الطرازات مثل فئة السيدان، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدام من فئة الـ SUV، بالاضافة لتصميم الهاتشباك، كما استطاعت اودي أن تدخل عالم السيارات الكهربائية عبر عدة اصدرات مثل E TRON المتطورة.

و يبدو أن عالم التعديلات لم يتوقف أمام النسخة القوية أودي RS Q8، حيث قامت شركة jdegnineering.nl باجراء عدة تحسينات لهذا الاصدار، و الذي قدم بمحرك V8 ثماني الاسطوانات تيربو، قادر على انتاج قوة قدرها 760 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 1060 نيوتن/متر.

بينما بلغت سرعتها القصوى بنسبة تقدر بـ 205 ميل/ساعة، أي ما يعادل 330 كم/ساعة، و مع هذه القدرات الفنية تستطيع السيارة المعدلة أودي RS Q8 أن تتساعر من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 3.2 ثانية فقط.

أما عن النسخة القياسية من أودي RS Q8 فهي مزودة بمحرك ثماني الاسطوانات أيضا مدعوم بـ تيربو مزدوج، و بسعة 4000 سي سي، قادر على انتاج قوة 591 حصان، مع 800 نويتن/متر من عزم الدوران، و تستمد العجلات سرعتها عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 8 سرعات، معتمدة على منظومة الدفع االرباعي Quattro.

وقدرت سرعتها القصوى نحو 249 كم/ساعة، مما يجعلها قادرة على الانطلاق من 0 لـ 100 خلال 3.8 ثانية، و تمتعت السيارة من الخارج بمظهر قوي و اطلالة الـ SUV، مع مصابيح أمامية و خلفية متحركة الاشارات، و منظومة عادم مزدوجة، و شبكات أمامية سوداء متعددة المقاطع تتخذ تصميم قرص العسل.

SUV السيارات السيارات الكهربائية أودي الألمانية هاتشباك ألمانية الهاتشباك السيارات الرياضية أسواق السيارات العالمية الطرازات القدرات الفنية

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تكشف مفاجأة صادمة بشأن سلالة كورونا الهندية

نائب المصري : هدف الأهلي الأول من لمسة يد.. وقدمنا أفضل مبارياتنا هذا الموسم.. فيديو

منى فاروق توجه رسالة لجمهورها من المطار .. فيديو

محامي طفلة المعادي يكشف حالتها النفسية وتفاصيل الجلسة الأخيرة للحكم على المتحرش ..فيديو

لسد العجز .. ندب 24 طبيبًا من الجيزة للعمل بمستشفيات العزل بسوهاج

بقوة 720 حصان أودي RS Q8 المعدلة تستعرض قوتها الخارقة.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة فوزية العباسي مذيعة التلفزيون المصري.. تفاصيل

جامع زوجته في نهار رمضان ولا يستطيع صيام 60 يوما.. علي جمعة يوضح الكفارة

بـ 7 غرز في الوجه.. روجينا تتصدر ترند "تويتر"

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

اقتحم سور السكة الحديد ..العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار النوم أثناء توجهه لمحطة أسوان

منى فاروق توجه رسالة لجمهورها من المطار .. فيديو

منظمة الصحة العالمية: لهذا السبب ينتشر فيروس كورونا بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة

قرعة كأس العرب.. مجموعات نارية ومصر في مجموعة الموت مع الجزائر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

بلا رحمة.. سحل عجوز على يد ضابطي شرطة وكسر ذراعها والسخرية منها| فيديو

فيديو

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو جراف| نجاح باهر.. رئيس الوزراء يكشف رأي العالم في الاقتصاد المصري

فيديوجراف .. قصة أصحاب الكهف تتكرر في فرنسا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

منى زيدو تكتب: ليس دائماً «السكوت علامة الرضى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ