بقوة 720 حصان أودي RS Q8 المعدلة تستعرض قوتها الخارقة.. فيديو

تنفرد شركة اودي الالمانية بتقديم العديد من الإصدارات القوية داخل اسواق السيارات العالمية بشعار الحلقات المتصلة الشهير، والتي نراها على مختلف الطرازات مثل فئة السيدان، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدام من فئة الـ SUV، بالاضافة لتصميم الهاتشباك، كما استطاعت اودي أن تدخل عالم السيارات الكهربائية عبر عدة اصدرات مثل E TRON المتطورة.

و يبدو أن عالم التعديلات لم يتوقف أمام النسخة القوية أودي RS Q8، حيث قامت شركة jdegnineering.nl باجراء عدة تحسينات لهذا الاصدار، و الذي قدم بمحرك V8 ثماني الاسطوانات تيربو، قادر على انتاج قوة قدرها 760 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 1060 نيوتن/متر.

بينما بلغت سرعتها القصوى بنسبة تقدر بـ 205 ميل/ساعة، أي ما يعادل 330 كم/ساعة، و مع هذه القدرات الفنية تستطيع السيارة المعدلة أودي RS Q8 أن تتساعر من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 3.2 ثانية فقط.

أما عن النسخة القياسية من أودي RS Q8 فهي مزودة بمحرك ثماني الاسطوانات أيضا مدعوم بـ تيربو مزدوج، و بسعة 4000 سي سي، قادر على انتاج قوة 591 حصان، مع 800 نويتن/متر من عزم الدوران، و تستمد العجلات سرعتها عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 8 سرعات، معتمدة على منظومة الدفع االرباعي Quattro.

وقدرت سرعتها القصوى نحو 249 كم/ساعة، مما يجعلها قادرة على الانطلاق من 0 لـ 100 خلال 3.8 ثانية، و تمتعت السيارة من الخارج بمظهر قوي و اطلالة الـ SUV، مع مصابيح أمامية و خلفية متحركة الاشارات، و منظومة عادم مزدوجة، و شبكات أمامية سوداء متعددة المقاطع تتخذ تصميم قرص العسل.