أحمد موسى : يجب عدم تداول أي معلومات عن الوضع الوبائي دون الرجوع لمصادر وزارة الصحة .. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى إن الرسائل الصوتية التي يتم ارسالها بشأن الوضع الوبائي في مصر كاذبة.



وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد أن وزارة الصحة نفت ما يتم تداوله من تسجيل صوتي بِشأن عدم توافر أسرة لمرضى كورونا.

وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي أن مصر ليس بها أزمة أنابيب أوكسجين وتم زيادة الكميات للمستشفيات مؤكدا أنه يجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وأشار موسى إلى أن هناك حملات مكثفة على المقاهي والكافيهات بمصادرة الشيشة فى مدينة نصر ويجب كل واحد فينا خايف على نفسه أن يبلغ المسئولين اذا رأي أى شئ مخالف.

وقال مقدم برنامج على مسئوليتي أن يجب عدم تداول أي معلومات لإثارة البلبلة لدى الرأي العام دون الرجوع لمصادر وزارة الصحة.