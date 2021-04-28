رأيه في أوكا وأورتيجا وحمو بيكا .. هاني شنودة: أغاني المهرجان أضافت للموسيقى

قال الموسيقار هاني شنودة، إنه لا توجد أي مشكلة مع مطربي المهرجانات سواء حمو بيكا أو أوكا وأرتيجا أو عمر وكمال أو شاكوش، وأكد: "لم أنوى رفع أي قضايا على ابن بلدي لم يحدث ولن يحدث.

وتابع هاني شنودة خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنا زعلان من أوكا وأورتيجا لأنهم استخدموا لحن أغنية شمس الزناتي في احد أغانيهم بدون استئذان.

وأشاد الموسيقار هاني شنودة بأغاني المهرجان لافتا أنها أضافت للموسيقي المصرية، لكن الكلمات لا يمكن لأحد أن يوافق عليها، مشيرا إلى أنه معجب بألحان أغاني المهرجانات".

هاني شنودة، ملحن وموزع موسيقي، ولد في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وقام بتكوين فرقة المصريين عام 1977، وبعد ذلك توالت ظهور العديد من الفرق الغنائية.

اكتشف العديد من نجوم الغناء مثل إيمان يونس (شقيقة الفنانة إسعاد يونس) ومنى عزيز وممدوح قاسم، وكان أول من قدم الفنان محمد منير في أولى ألبوماته (علموني عنيكي).

كما اكتشف الفنان عمرو دياب وجاء به من بور سعيد للقاهرة، وقام بوضع الموسيقى التصويرية والألحان للعديد من الأفلام المصرية.

