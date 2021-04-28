متحف آثار الإسماعيلية يلقي الضوء على السيف الذهبي العثماني .. صور



ألقى متحف آثار الإسماعيلية الضوء على سيف من العهد العثماني من عصر السلطان سليمان القانوني.



أشارت إدارة متحف الإسماعيلية القومي، إلي تجهيز السيف العثماني بواحدة من أفضل الشفرات الإسلامية وأفضلها حفظًا.



وتتكون زخرفة السيف العثماني المطعمة بالذهب من نقوش قرآنية تؤكد سيادة الله عز وجل وحكمة وقوة خادمه سليمان، وذلك إشارة إلى السلطان العثماني "سليمان القانوني".



تم حفره من الصلب الفخم بالحفر البارز ومزين بالذهب، وكان سابقًا مرصعًا بالأحجار الكريمة، وهو محفوظ ضمن مقتنيات متحف اسطنبول.



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