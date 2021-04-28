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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سامي قمصان يثني على لاعبي الأهلي.. ويؤكد: الإجهاد أصبح أمرا واقعا

الاهلي والمصري
الاهلي والمصري

أثنى سامي قمصان المدرب المساعد بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على لاعبي الفريق عقب الفوز على المصري البورسعيدي، مشيراً إلى أن الإجهاد أصبح أمرا واقعا يعاني منه لاعبوه.

 


وقال قمصان في تصريحات لقناة الأهلي: "مباراة المصري تكتيكية جدا، واللاعبون يعانون من الاجهاد وظهر ذلك في المباراة، وأشكر اللاعبين على جهدهم".

 

وأضاف: "أصبح الإجهاد أمرا واقعا يجب أن نتعود عليه، موسيماني يشتغل على جمل معينة واللاعبون يحرزون منها أهدافا متكررة".

 

واختتم قمصان: "توالي المباريات صعب جدا على اللاعبين، وكان هناك فروق بدنية ولكن التغييرات أعطتنا الأفضلية، ولا نلحق القيام بالتمرين، ونحاول عمل تأهيل ونتحدث عن الأخطاء في المباريات الماضية".

 

جدير بالذكر أن الأهلي حقق فوزا هاما على المصري، بهدفين مقابل هدف، في مباراة مؤجلة من الأسبوع 15 من بطولة دوري we المصري.

النادي الأهلي قناة الأهلي المصري البورسعيدي سامي قمصان موسيمانى

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