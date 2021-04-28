أحمد موسى : محمد شريف هيكون لاعب جامد.. والشناوي كان النسر الطائر أمام المصري.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى إن اللاعب محمد شريف مهاجم النادي الأهلي من الواضح أنه “هيكون لاعب جامد" وأحرز هدفين أمام النادي المصري، هدفا في الشوط الاول وآخر فى الشوط الثانى”.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد: كل التحية للنادى المصري، أدى مباراة قوية أمام الأهلي وكان لديهم اصرار وتعادلوا في الشوط الأول.

وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي أن الاهلى فاز بالخبرة والشناوي "وربنا كرمنا بوجوده حارس المرمى وهو النسر الطائر".

وأشار موسى إلى أن المصري كان أفضل من الأهلى في أوقات كثيرة من المباراه ولكن الأهلي نجح في الفوز وطارد الزمالك على القمة.



