عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

26 نصيحة ووصية لإحياء ليلة القدر.. اغتنمها واحرص عليها

دار الإفتاء
دار الإفتاء

نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، على فيس بوك، 26 نصيحة ووصية لإحياء ليلة القدر.

دعاء لإدراك ليلة القدر

« اللهم بلغنا ليلة القدر لا فاقدين ولا مفقودين ووفقنا فيها للدعاء المستجاب وفعل الطاعات».
«اللهم بلغنا  ليلة القدر وأرزقنا قيامها على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عنا يا الله و اعتق رقابنا من النار».

هل غاز الأكسجين يفسد الصيام؟ دار الإفتاء تجيب

حكم وضع المصحف أسفل المخدة وفي السيارة.. الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا


« اللهم إنّا نستعينك ونستهديك، ونستغفرك ونتوب إليك، ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك».

26 وصية لإحياء ليلة القدر

1- خذ قسطًا من الراحة بعد الظهر لتنشط ليلًا.

2- لا تأكل كثيرًا حتى تستطيع القيام والطاعة.

3- أكثر من الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.

4- احرص على الطهارة طوال هذه الليلة ما تيسر ذلك.

5- اقبل على الله بكل جوارحك، حتى يصفو عقلك وقلبك من كل شيء سوى الله.

6- ابتعد عن المشاحة واعف عن كل من أخطأ في حقك.

7- لابد من العزم على التوبة عند إحياء هذه الليلة المباركة.

8- ركز على الكيفية، فليس من المهم أن تنهي 100 ركعة وقلبك ساه لاه.

9- الإخلاص في الدعاء والقيام أهم من عدد الركعات التي يكون قلبك فيها مشغولًا بغير الله.

10- كن على يقين من أن الله سيستجيب دعاءك ويتقبل منك.


شاهد المزيد: ماذا يحدث في ليلة القدر؟

11- الإلحاح والإصرار على الدعاء، فإن الله يحب العبد الملح بالدعاء.

12- استغفر الله من كل ذنب ارتكبته، واسأله أن يعفو عنك.

13- أكثر من الاستغفار والصلاة على النبي وآله والترضي عن أصحابه.

14- أكثر من دعاء النبي: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا"

15- الإكثار من طلب العتق من النار.

16- الدعاء بتيسير الرزق الحلال وإصلاح الحال.

17- الدعاء بقول: "رب هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين".

18- الدعاء للزوج أو الزوجة بصلاح الحال وراحة النفس والبال.

19- اقرأ ما تيسر من القرآن.

20- أكثر من الدعاء حال سجودك، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.

اطلع أيضًا: دعاء لإدراك ليلة القدر من 14 كلمة.. احرص عليه في هذه الأيام

21- أطل السجود وتضرعك لربك.

22-لا تضيع أية فرصة، واحذر من التقصير لحظة، فإن الرحمات والنفحات الربانية مفتوحة في هذه الليلة.

23-تيقن من إجابة دعائك فإن عدم اليقين باستجابة الدعاء قد يشكل حاجزًا.

24-إحياء ليلة القدر ممتد حتى مطلع الفجر، والملائكة في حالة صعود وهبوط.

25-لا تنس أن تتصدق في هذه الليلة بما تستطيع، فالصدقة لها أجر عظيم.

26- اشكر الله على أن وفقك لإحياء ليلة القدر وغيرك محروم من هذه النعمة.

الإفتاء ليلة القدر فيس بوك دعاء وصية نصيحة

ترشيحاتنا

عطل عام يصيب شبكة بلايستيشن عالميا

سلة الاتحاد السكندري الي نهائي كأس مصر بعد الفوز على سبورتنج

شاهد الزي الجديد لسلة الاتحاد السكندري

بعد معارضة واسعة..رئيس الصومال يعلن تراجعه عن تمديد ولايته ويدعو للانتخابات

موعد أذان الفجر اليوم السادس عشر من رمضان

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة فوزية العباسي مذيعة التلفزيون المصري.. تفاصيل

ولي العهد السعودي يعلق لأول مرة على خلافات المملكة مع إدارة بايدن

جامع زوجته في نهار رمضان ولا يستطيع صيام 60 يوما.. علي جمعة يوضح الكفارة

قرعة كأس العرب.. مجموعات نارية ومصر في مجموعة الموت مع الجزائر

جامعة الدول العربية تتدخل في أزمة سد النهضة.. وتوجه رسائل قوية لإثيوبيا

«سيدات يد الأهلي» يفوز على الزمالك في الدوري

اقتحم سور السكة الحديد ..العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار النوم أثناء توجهه لمحطة أسوان

منظمة الصحة العالمية: لهذا السبب ينتشر فيروس كورونا بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

بلا رحمة.. سحل عجوز على يد ضابطي شرطة وكسر ذراعها والسخرية منها| فيديو

بالسعر والمواصفات.. كرايسلر 2021 في السعودية

فيديو

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو جراف| نجاح باهر.. رئيس الوزراء يكشف رأي العالم في الاقتصاد المصري

فيديوجراف .. قصة أصحاب الكهف تتكرر في فرنسا

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

المزيد

ساحة رأي

منى زيدو تكتب: ليس دائماً «السكوت علامة الرضى»

د. وليد جاب الله يكتب: الأجر والعمل والعقيدة المصرية

علاء عبد الحسيب يكتب: دراما الصعيد

أحمد شيخو يكتب: فلسفة الإبادة وقواها الدولية

إبراهيم عمران يكتب: قهر الرجال ؟!

عبد العال البنداري يكتب: المشروع القومي للزراعة المتكاملة لتنمية سيناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

اﻟﻤﺰﻳﺪ