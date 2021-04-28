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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

نفط
نفط

تواجه الصين أزمة كبيرة بعد تحطم ناقلة نفط ترفع العلم الليبيري قبالة سواحلها، نتيجة اصطدامها بحاملة بضائع على جانب الميناء، مما ترتب عليه تسرب النفط في البحر الأصفر.

 

الناقلة الضخمة المعروفة باسم A Symphony قادرة على حمل حوالي مليون برميل من النفط وقد صدمتها ناقلة سائبة على سواحل الصين.

 

كانت الناقلة سويز ماكس راسية في ميناء تشينجداو، أكبر محطة لاستقبال النفط الخام في الصين، والتي تعد أكبر مستورد في العالم.

 

وأظهرت بيانات الشحن أن الناقلة تم استدعاؤها آخر مرة في Linggi International Transhipment Hub، بالقرب من ملقا في ماليزيا، خلال وقت سابق من هذا الشهر.

 

وتم بيع ناقلة النفط التي يبلغ طولها 272 مترًا وعرضها 46 مترًا في مايو 2019 لمالكيها الجدد Symphony Shipholding SA و NGM Energy.

 

يؤكد مديرو الناقلة Goodwood Ship Management أنها اصطدمت بحاملة البضائع السائبة Sea Justice.

 

وأضافت الشركة أن التصادم وقع في حوالي الساعة 8.50 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم 27 أبريل، مما نتج عنه تسرب النفط في المحيط.

 

وجاء في البيان: "تسببت قوة الاصطدام على جانب الميناء الأمامي في اختراق خزان الصابورة رقم 2 في الميناء، مع فقدان كمية من النفط في المحيط، ومنذ ذلك الحين تم حصر جميع أفراد الطاقم، ولم تقع إصابات".

 

وقالت إدارة السلامة البحرية في شاندونج الصينية إنه تم نشر خبراء في الانسكابات النفطية لبدء عمليات التنظيف، كما صدرت تعليمات للسفن القريبة بعدم السير في نطاق 10 أميال بحرية من موقع الحادث.
 

SEC_76519659
SEC_76519659
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