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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو الغيط: شكرا للربيع العربي العظيم على نهش لحمنا|فيديو

صدى البلد

شن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، هجوما على ما اصطلح على تسميته بـ "ثورات الربيع العربي" في المنطقة، بسبب ما لحق بالدول العربية من خراب وتدمير وتقسيم.

 

وفي تصريحات لقناة "روسيا اليوم"، قال أبو الغيط:"شكرا لكل من دفع من قوى داخلية في مجتمعات محددة لهذه الفوضى التي حلت بالدولة الوطنية".

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وردا على سؤال بشأن شبه سيطرة تركيا وإيران وإسرائيل على التوزيعات الجيوسياسية في العراق وسوريا وفي المنطقة المركزية في الشرق الأوسط قال: "شكرا للربيع العربي العظيم الذي حقق تدميرا للدولة العربية الوطنية وأتاح الفرصة لدول الجوار أن تنهش في اللحم العربي".

 

وأضاف:"من هنا.. نطالب بعودة تأثير الدولة العربية الوطنية واستعادة السيطرة على مقدراتها والتصدي لهذا النهج الخارجي".

 

وتابع:"بالنسبة لي.. لا أصدق ما أراه من أداء من تلك الأطراف (تركيا وإيران وإسرائيل)".

 

وواصل أن الجامعة العربية غيبت منذ 2011 وأن قوى غير عربية تدفع لهذا التغييب وتقدم كل الملفات إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لكي يتصرف.

 

وأكد:"تاريخيا.. سيهزم هذا الوضع.. أثق في أن الدولة العربية الوطنية سوف تستعيد أوضاعها.. هي مسألة ضعف مرحلي لكن سينتهي".

أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية الربيع العربي تركيا ايران إسرائيل

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