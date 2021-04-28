أحمد موسى يوجه التحية لقضاء مصر الشامخ بعد حكم متحرش طفلة المعادي..فيديو

وجه الإعلامي أحمد موسى التحية إلى قضاء مصر العادل والشامخ الذي أعطى أحكام رادعة وسريعة ضد متهم المتحرش بطفلة المعادي بعد أقل من شهرين من الواقعة .

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد أن هذا الحكم اعاد الحق للأسرة والطفلة.

وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي أن سرعة العدالة الناجزة فى القضايا بشكل عام وتحقق العدل السريع مؤكدا أن المحكمة اسمحت للمتهم أن يتكلم والمتهم كان له المحامى والدفوع الخاصة به.

وأشار موسى إلى أن مسألة الردع والانجاز أصبحت واضحة لدى القضاء المصري.



