هاني شنودة : لا يمكن أن أتزوج مرة أخرى لأن العمر فات

قال الموسيقار هاني شنودة، إنه لا يمكن أن يتزوج مرة أخرى ، معقباً : " العمر فات خلاص "، مضيفاً أنه لا يمكن أن يخون أبدا، أما الكذب فكل الأشخاص معرضون له.

وأوضح " شنودة "خلال لقائه مع برنامج "خط أحمر" المُذاع على فضائية " الحدث اليوم " ، أن سبب غضبه من أوكا وأورتيجا، هو أنهما استخدما لحن أغنية " شمس الزناتي " في إحدى أغانيهم بدون الحصول على إذن أو طلب أو شكر.

وأشاد الموسيقار بأغاني المهرجانات ، لافتا الى أنها أضافت للموسيقي المصرية، لكن الكلمات لا يمكن لأحد أن يوافق عليها، مشيرا إلى أنه معجب بألحان أغاني المهرجانات .

وهاني شنودة، ملحن وموزع موسيقي، ولد في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وقام بتكوين فرقة المصريين عام 1977، وبعد ذلك توالى ظهور العديد من الفرق الغنائية.

اكتشف العديد من نجوم الغناء مثل إيمان يونس (شقيقة الفنانة إسعاد يونس) ومنى عزيز وممدوح قاسم، وكان أول من قدم الفنان محمد منير في أول ألبوماته (علموني عنيكي).

كما اكتشف الفنان عمرو دياب وجاء به من بور سعيد للقاهرة، وقام بوضع الموسيقى التصويرية والألحان للعديد من الأفلام المصرية.