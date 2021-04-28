رئيس حي شرق مدينة نصر يكشف سبب تكثيف حملات الإزالة .. فيديو



قال العميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر ، إننا اليوم قمنا بعمل حملة لإزالة التعديات المتواجدة في شارع عباس العقاد ومازالت الحملة مستمرة حتى الآن بناء علي توجيهات المحافظ خالد عبد العال .



وأضاف رئيس حي شرق مدينة نصر خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي أم سي " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز" : أننا قمنا بالتنسيق مع مدرية امن القاهرة للقيام بحملات إزالة باستمرار والتي من شانها ضبط إيقاع الشارع بحد كبير .

وأوضح رئيس حي شرق مدينة نصر ، أننا أيضا نقوم بعمل حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ علي المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا لافتا أن المواطنين يقومون بعمل عادات خاطئة وهذا أدى إلي زيادة إصابات كورونا .