موعد أذان الفجر اليوم السادس عشر من رمضان، يؤذن لصلاة الفجر اليوم الأربعاء الـ16 من شهر رمضان المبارك، في الساعة 03:41 دقيقة.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء



يؤذن لصلاة الفجر اليوم الأربعاء السادس عشر من رمضان، في الساعة 03:41 ، ويؤذن لصلاة الظهر في الساعة 11:52 دقيقة، ويؤذن لصلاة العصر 03:29 دقيقة، ويؤذن لصلاة المغرب في الساعة 06:31 دقيقة، ويؤذن لصلاة العشاء في الساعة 07:54 دقيقة.





هل يجوز قضاء سنة الفجر القبلية بعد أداء الفريضة؟

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز قضاء سنة الفجر القبلية بعد أداء الفريضة.

وأوضح «ممدوح» خلال فتوى له عبر موقع الإفتاء على «فيس بوك»، أن المصلي إذا دخل المسجد ووجد الناس يصلون جماعة فعليه أن يصلي معهم، ثم يأتي بركعتي السُنة القبلية بعد الانتهاء من فريضة الفجر.

واستدل مدير الأبحاث الشرعية، بما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «نام عن ركعتي الفجر فقضاهما بعد ما طلعت الشمس» رواه ابن ماجه.