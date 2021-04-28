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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني: الأهلي يعاني من الإرهاق وضغط المباريات

صدى البلد

أبدي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته ‏بالفوز الذي حققه الفريق على نظيره المصري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء ‏أمس الثلاثاء على استاد الإسكندرية، والمؤجلة من الجولة الـ15 في بطولة الدوري الممتاز.‏

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي: «الأهلي خاض مباراة صعبة للغاية أمام المصري، ‏خاصة أن المنافس حصل على راحة قبل المباراة بـ١٠ أيام، بينما الأهلي كان أمامه يومان ‏ونصف اليوم ما بين مواجهتي إنبي والمصري».‏

أضاف موسيماني: «المصري كان أسرع وضغط، ولكن تمركز الأهلي كان جيدًا ونجح في ‏إفساد هجمات المنافس، وفي نفس الوقت أهدر الأهلي العديد من الفرص منها هدفان محققان».‏

وأوضح المدير الفني للأهلي أنه لم يدفع بمحمد هاني من بداية المباراة خاصة أنه عائد من ‏الإصابة ودخل قائمة الفريق للمرة الأولى منذ فترة، وفضل وجوده على دكة البدلاء وتم ‏الاستعانة به في الشوط الثاني.‏

وأشاد موسيماني بجميع لاعبي الأهلي خلال مباراة المصري، لا سيما سعد سمير، مؤكدًا أنه ‏قدم مباراة مميزة للغاية ومعه محمد الشناوي ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا الذي ظهر بشكل ‏مميز.‏

وواصل المدير الفني حديثه: «الشوط الأول لم تكن قرارات اللاعبين جيدة في بعض الفترات، ‏ولكن قدمنا عرضًا مميزًا. وخضنا المباراة بخبرات كبيرة ساعدتنا في تحقيق الفوز على ‏المصري، وهو فريق مميز يستحق أن يكون في المربع الذهبي وأهدر الكثير من الفرص أمام ‏الأهلي».‏

وشدد موسيماني على أنه توقع تسجيل الأهلي هدف التقدم، لكنه لم يكن يتمنى أن يحقق المصري ‏التعادل في الشوط الأول.‏

وأشار المدير الفني إلى أن الإرهاق كان السبب في تغيير طريقة اللعب وخوض المباراة بتوازن دفاعي مع استغلال الهجمات المرتدة، خاصة أن المنافس هاجم الأهلي بـ٨ لاعبين بحثًا عن تحقيق الفوز، مما زاد من صعوبة المباراة.‏

واختتم بيتسو موسيماني حديثه قائلًا: «أسعى للحفاظ على اللاعبين ومنحهم جميعًا راحة سلبية، ‏لأن الأمر أصبح صعبًا للغاية للحفاظ على مستوى اللاعبين وجاهزيتهم في ظل هذه ‏الظروف وضغط المباريات»‏.

 

بيتسو موسيماني الدوري الممتاز الأهلى محمد الشناوي

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