سبورتنج يهزم الشمس ويبقى على حظوظه في التتويج بدوري عمومي سيدات اليد
فاز الفريق الأول لسيدات كرة اليد بنادي سبورتنج السكندري بقيادة مديره الفني أشرف صالح، على نظيره الشمس والذي يقوده فنيًا محمد عبد السلام، بنتيجة 24 – 23، في افتتاح مباريات الفريقين بالدورة المجمعة الثانية لدوري العمومي للموسم الحالي 2020 - 2021.
أقيم اللقاء مساء الثلاثاء على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفريق السكندري للنقطة رقم 8 يحتل بهم وصافة الدوري خلف الأهلي المتصدر برصيد 12 نقطة، فيما أصبح رصيد الشمس 6 نقاط يحتل بهم المركز الثالث.
ومن المقرر، أن يلتقي سبورتنج في الجولة الثانية مع نظيره الزمالك فيما يصطدم الشمس بنظيره الأهلي.