مين بيخس أسرع الراجل ولا الست؟ إنجي عبود تجيب.. فيديو

قالت إنجي عبود، أخصائية التغذية العلاجية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الشخص الطبيعي يجب عليه شرب ماء يوميا بقيمة 5% من جملة وزنه، لافتة إلى أن الكثير من المواطنين يشربون لترا من الماء فقط في اليوم.



وأضافت إنجي عبود، في اليوم خلال لقائها في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": هناك أنظمة غذائية تمنع تناول أنواعا معينة من المأكولات، وأنا لا أرجحها أبدا، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك شخص اتبع كل الأساليب الغذائية ولم يخسر أي وزن، وهذا وارد ونسبة حدوثه 1%.



وأوضحت إنجي عبود، أن "الرجل يخسر وزنه أسرع من الست"، لافتة إلى أن السيدة تلتزم أكثر من الرجل إذا أرادت أن تخسر وزنها بسرعة.

