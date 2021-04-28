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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل خلي بالك من زيزي الحلقة 16 : خطوبة علي قاسم .. ومشاجرة بين أمينة خليل ومحمد ممدوح

مسلسل خلى بالك من
مسلسل خلى بالك من زيزى

بدأت أحداث الحلقة السادسة عشرة من مسلسل خلى بالك من زيزى ، بعودة زيزى إلى منزل والدها بعد مشاجرتها مع نيللى ابنة خالتها بسبب مراد المحامى .

 

توالت الأحداث ، بوقوع هدى - أسماء جلال - فى مشكلة مع المدرسة التى تلتحق بها ابنتها تيتو  بسبب انخفاض مستواها الدراسى .

 

وفى نفس السياق ، تمت خطوبة هشام عسل - زوج زيزى السابق على ياسمين بحضور اهلها.

 

وانتهت احداث الحلقة السادسة عشرة من مسلسل خلى بالك من زيزى بحوار شديد اللهجه بين زيزى و مراد - محمد ممدوح .

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الحلقة الـ15 من مسلسل خلي بالك من زيزي : طلاق علي قاسم وأمينة خليل

ويذكر أن مسلسل خلى بالك من زيزى يعرض على قناة mbc مصر فى الساعة التاسعة والنصف مساءً ، كما يعرض على ومنصة SHAHID.

 

قصة مسلسل خلى بالك من زيزى 

 

يناقش مسلسل خلى بالك من زيزى ،  قضية يعيشها معظم البيوت المصرية وهى فتاه تعانى من مشاكل زوجيه وتقع فى عدد من المشكلات مع زوجها  وتحاول الخروج منها وذلك  خلال 15 حلقة فقط فى سياق درامى مشوق .

 

أبطال مسلسل خلى بالك من زيزى 

 

مسلسل خلى بالك من زيزى بطولة الفنان  أمينة خليل و محمد ممدوح وعلي قاسم وصفاء الطوخي وسلوى محمد علي ونهى عابدين و بيومى فؤاد  تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابةمريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.

 

وقالت الفنانة أمينة خليل، إن مسلسل خلي بالك من زيزي يعد عملا كوميديا بنكهة درامية، مشيرةإلى أن شخصية "زيزي" في المسلسل تبدو وكأنها مجنونة وعصبية الطباع من الوهلة الأولى لكن سيتحول الأمر وتتفجر مفاجآت بشأن تلك الشخصية الغريبة.

 

وأضافت أمينة خليل في تصريحات لها، إن شخصية زيزي لديها مبادئ واضحة، لذا نجد أن ردود أفعالها تتفق مع ما تشعر به كونها لا تحاول أن تضبط نفسها على الإطلاق، فإذا ما أحستْبالأذى تندفع في الدفاع عن نفسها بأي طريقة كانت".

 

أشارت أمينة خليل الى أن "زيزي" ليست زوجة مفترية، ولا يجوز الحكم عليها من خلال موقف واحد أو من دون معرفة دوافعها، ونصحت المشاهدين بمتابعة العمل قبل إطلاق الحكم على الشخصية".

 

امينة خليل محمد ممدوح مسلسل خلي بالك من زيزي الحلقة ١٦ مسلسلات رمضان ٢٠٢١

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