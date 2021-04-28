شاهد الزي الجديد لسلة الاتحاد السكندري

ارتدي زعيم الثغر زيه الجديد في مباراة نصف النهائي اليوم أمام سبورتنج.

وقد أنهي الجهاز الاداري بالفريق هذا الزي من الشركة الراعية للمنتخب الوطني.

ويرتدي زعيم الثغر الزي الاخضر في مباراة نهائي كأس مصر امام الفائز من فريقي الزمالك والأهلي يوم الخميس القادم.

صعد الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني أحمد مرعي لنهائي بطولة كأس مصر للرجال للموسم الحالي 2020 - 2021.

وتأهل "سيد البلد" عقب فوزه على جاره سبورتنج السكندري بنتيجة 88 - 76.

أقيم اللقاء مساء اليوم الثلاثاء على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وينتظر "زعيم الثغر" في النهائي الفائز من المواجهة التي ستجمع بين القطبين الأهلي والزمالك بعد قليل.

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