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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

النصر يفوز علي القناة بهدفين لهدف وديا

صدى البلد

حقق فريق النصر الفوز علي فريق القناة بهدفين لهدف في المباراة الودية التي جرت بين الفريقين علي ملعب النصر ضمن الاستعدادات خلال فترة توقف دوري القسم الثاني بشهر رمضان استعدادا  لاستئناف مباريات الدوري .

 


انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني سجل النصر هدفين أحرزهما احمد الصعيدي وميدو العطار واحرز هدف القناة محمد احمد علي .

 

 

ودفع نافع السعيد المدير الفني للنصر بتشكيل في الشوط الأول الأول مكون من احمد جمال في حراسة المرمى واحمد كالوشا و  حسن حسين ودخير محمد وابراهيم صلاح  ومحمود حسونه  وادهم حامد  ومحمد عبد الناصر اوشا  وبابا ابراهيم  واحمد حسين  واحمد الصعيدي.

 

وتم الدفع برامز جلال بدلا من ترانيم صلاح في الشوط الأول .

 


وفي الشوط الثاني دفع النصر بحسام جلال وميدو العطار وجون مانجا وأحمد مجدي كهربا وبدوي طياره .

 

 

ومن المقرر أن يؤدي النصر مرانه غدا علي أن يواجه فريق اسكو وديا يوم الخميس المقبل.

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