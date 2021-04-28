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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في حملة ليلية.. محافظ كفر الشيخ يغلق 9 محال لمخالفة الإجراءات الاحترازية ..صور

محافظ كفر الشيخ خلال
محافظ كفر الشيخ خلال جولة مفاجئة على المقاهي

قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، حملة على المحال والمطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات، والجونتيات، والتباعد الاجتماعي بالمقاهي، وشغل نسبة الـ 50%، بحضور اللواء أشرف موافي، السكرتير العام، واللوء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، والعميد محمود الكموني، مأمور قسم أول كفرالشيخ.


وقرر محافظ كفر الشيخ، غلق 9 محال ومطاعم، لمدد متفاوتة ما بين يومين لأسبوع، لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم ارتداء العاملين بها للكمامات والجونتيات، إضافة للزحام الشديد في المقاعد وعدم تطبيق التباعد الاجتماعي، كما ضبط المحافظ عدداً من الشيش بأحد المقاهي، وحذر محلين بالتخلص من الشيش المعروضة بها.

كما قاد اللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد، حملة على المقاهي والمحال بحي سخا، بالتعاون مع اللواء جمال سيمون، نائب مدير الأمن، والعميد أشرف النويشي، مأمور شرطة قسم أول، وتم إغلاق مقهيين، كما تحرر عدد من المحاضر لعدم ارتداء الكمامات بسيارات الأجرة.

وأهاب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمواطنين الالتزام بالتعليمات الوقائية، واتخاذ كافة وسائل الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم وسلامة أسرهم، كما وجه بالتشديد على حظر إقامة أي تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة مثل سرادقات العزاء أو الاحتفالات في دور المناسبات، والتعامل بكل حزم مع الكافتريات والكافيهات والمقاهي وما يماثلها في حالة مخالفتها للإجراءات الاحترازية والوقائية ومنع الشيش والنرجيلة وتطبيق الغرامات المقررة، والغلق الفوري لمدة اسبوع، ومصادرة المستلزمات المستخدمة في المخالفات.

وأضاف أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفرالشيخ، أن الحملة الليلية المكبرة للواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، والتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، والالتزام بالمواعيد لفتح وغلق المحال والمطاعم والكافيهات، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث الرسمي للمحافظة، إن جولة محافظ كفرالشيخ شملت كلاً من؛ شارع عبدالهادي راضي وشارع المصنع وشارع الـ 47، كذا شارع المدينة الصناعية وشارع 21 بغرب مدينة كفرالشيخ، وحي سخا، وأسفرت عن غلق 8 مقاهي إحداهما لتقديم الشيشة، وعدم تطبيق التباعد والإجراءات الصحية، كذا غلق محلين للحلويات، بالإضافة إلي غلق كافية لمده شهر مكون من دورين بشرق مدينة كفرالشيخ لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية، واحتجازه المواطنين وغلقه أبوابه عليهم أثناء الحملة

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