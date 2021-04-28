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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في برنامج خمس نجوم

أحمد رزق : أنا ماشي بالراحة علشانك.. ونور ترد: لا.. دوس شوية بنزين

أحمد رزق في برنامج
أحمد رزق في برنامج خمس نجوم

انضم الفنان أحمد رزق، لضحايا برنامج "خمس نجوم"، الذي يتم عرضه عبر فضائية mbc مصر.

 

بداية المقلب كانت بعد إقناع الفنان أحمد رزق، بالمشاركة كضيف شرف مع الفنان محمد الشرنوبي، في فيلم جديد، ويصطحبه الأخير لحضور المؤتمر الصحفي بأحد الفنادق بالقاهرة.

 

الجدير بالذكر أن برنامج «خمس نجوم»، يجمع لأول مرة  النجوم غادة عادل، ونور، وكريم فهمي، ومُصطفى قمر، ومحمد الشرنوبي؛ و يقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، ما يفجر الكثير من المواقف المضحكة، وينضم إلى النجوم الخمس أحد نجوم الفن والرياضة والإعلام في كل حلقة.

أخبار التوك شو اليوم محمد الشرنوبي الفنان محمد الشرنوبي كريم فهمي mbc مصر أحمد رزق الفنان أحمد رزق برنامج خمس نجوم

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