انطلاق معرض صحارى الزراعي الدولي في مصر سبتمبر المقبل

مصر تستضيف معرض صحارى الدولي

ينطلق معرض صحارى الزراعي الدولي في دورته الثالثة والثلاثون، خلال الفترة من ١٢ إلى ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والبنك الأهلي المصري، بمشاركة كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني والاستزراع السمكي.

يهدف معرض صحارى إلى خلق فرص تواصل و توسيع الأعمال في القطاع الزراعي، وذلك تماشياً مع رؤية مصر ٢٠٣٠ بشأن تطوير القطاع باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني لتحقيق الأمن الغذائي والتوسع في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة للقطاع الزراعي وتنفيذ المشروعات القومية الزراعية الكبرى.

وقد صرح الدكتور «محمد القرش» المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مشروع برايم: "تسعى مصر للتوسع في المنظومة الزراعية بمختلف مجالاتها ضمن خطة الأمن الغذائي للمواطنين وزيادة المبيعات والصادرات للدولية".

وأضاف: "يعتبر معرض صحارى ملتقى هام لخبراء مجال الزراعة من أجل توسعة الأعمال التجارية ونشر المعرفة وتبادل الخبرات واكتشاف كل ما هو جديد بالأسواق عالمياً ومحلياً مما يدعم فرص الاستثمار والنمو لصغار المزارعين داخل السوق المحلي، وهو الأمر الذي يأتي على رأس أولويات الوزارة ويتم العمل عليه من خلال حملة ازرع صح التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع مشروع برايم الخاص ب IFAD لتوعية المزارعين بأهم الإرشادات الزراعية، وذلك من خلال منصات التواصل الاجتماعي، مما سيساعد على رفع مستوى الإنتاج وتقليل معدلات الفقر".

وتزامنا مع حرص الدولة علي تنمية القطاع الزراعي والعاملين به قام البنك الأهلي وهو الراعي الاستراتيجي لنسخة المعرض هذا العام بتقديم مجموعة من الخدمات المالية والغير مالية للقطاع الزراعي بكافة أنشطته من الإنتاج الداجني، الحيواني، السمكي، وتجميع الألبان والتصنيع الزراعي، وذلك ضمن مبادرات البنك المركزي.

صحارى هو منصة متخصصة في الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويحظى المعرض على مدى أكثر من ثلاثة عقود بمشاركة قوية من قبل عارضين وزوار من أفريقيا وأوروبا وآسيا.

حيث شارك بالمعرض خلال سنواته السابقة ما يقرب من ألف شركة محلية وعالمية، ويزوره أكثر من عشرين ألف شخص سنوياً.

وتغطي الدورة القادمة للمعرض مساحة ثلاثون ألف متر مربع، إلى جانب مؤتمر تثقيفي يضم خبراء من الصناعة لتوفير المواد العلمية بشأن أحدث التقنيات والفرص المتاحة في السوق.

تأتي الدورة القادمة من معرض صحاري بعد تطبيق شركة إنفورما ماركتس العالمية المنظمة للمعرض لنهج "Informa AllSecure" والذي بدأت في تطبيقه عقب انتشار جائحة كورونا حول العالم لضمان أعلى معايير الصحة والسلامة في فعالياتها.

وقد صرحت السيدة «هناء يوسف» مديرة عام معرض صحارى قائلة: "لا نزال ملتزمين بدعم تعافي صناعة الزراعة في الشرق الأوسط وإفريقيا من خلال إقامة المعرض على مدار أربعة أيام في القاهرة، مصر – القلب التجاري للقطاع الزراعي في إفريقيا والشرق الاوسط".

وأضافت: "تحرص الشركة أن تأتي نسخة هذا العام من المعرض في أبهى صوره مع الحفاظ على جميع تدابير الصحة والسلامة لضمان مشاركة مثمرة وآمنة للعارضين والزوار وجميع المشاركين".

والجدير بالذكر أن معرض صحارى يعمل أيضًا على توفير حلول وفرص رقمية من ندوات إلكترونية وتقارير وغيرها، لتمتد خدمات صحارى خارج نطاق أيام المعرض، وإتاحة الفرصة لكل من يطمح في الريادة بالمجال للتعرف على سلوك العملاء وتحسين الإستراتيجيات التسويقية وخلق مصادر جديدة للربح.

وصرح ممدوح عافيه رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري أن البنك يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويولي اهتمام خاص بالقطاع الزراعي وتنمية موارده من خلال توفير مجموعة من البرامج التمويلية المتخصصة تتضمن تكامل منظومة سلاسل القيمة المرتبطة بالقطاع الزراعي، ويتم إتاحة التمويل اللازم لتنمية مشروعات القطاع الزراعي الجديدة والقائمة من خلال إجراءات ميسرة ومبسطة تتناسب مع الحاجة إلى السرعة في تنفيذ المشروع اتخاذ القرار مع ضمان جودة الخدمة من خلال كافة فروع البنك المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.



كما تشارك في فعاليات هذه الدورة شركة "إي أسواق مصر" التابعة لمجموعة شركات "إي فاينانس" كأحد الرعاة الرسميين لمعرض صحارى والتي دشنت منصة "أجري مصر" – أول منصة رقمية متخصصة للقطاع الزراعي بالتعاون مع وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري. تقدم منصة "أجري مصر" مجموعة من الخدمات الرقمية المتكاملة للقطاع الزراعي من حيث خدمات التجارة الإلكترونية لمستلزمات الإنتاج والمحاصيل الزراعية، وخدمات التمويل الرقمي والتوصيل وتلقى الدعم والإدارة والإستثمار والتنمية الزراعية، وكذلك خدمات بطاقات الدفع الإلكتروني التى تستخدم في المنصة أو فى الشراء المباشر من الجمعيات الزراعية المميكنة بالكامل، لتصبح منصة "أجرى مصر" هى الوجهة الأولى لعمليات التمويل والتجارة والتداول الإلكتروني لجميع منتجات القطاع الزراعي، لتجمع كل سلاسل الإمداد والتوزيع لهذا القطاع الحيوي بدمج منظومة الحيازات الزراعية التى طوّرتها "إى فاينانس" بالتكامل مع منصة "أجرى مصر" ضمن منظومة موحدة هى الأولى من نوعها فى مصر.