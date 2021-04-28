إياد نصار: أسر الشهداء في حاجة لأعمال تتحدث عن قوة شخصيتهم

قال الفنان إياد نصار، إن أسر الشهداء في حاجة لأعمال تتحدث عن قوة شخصيتهم واعتزازهم، والفخر لشهدائهم.



وأكد الفنان إياد نصار، أن الشهيد محمد مبروك الذي قام بتجسيد شخصيته في مسلسل "الإختيار 2" لديه العطاء ومرتبط بوطنه جدًا، مشيرا إلى أن دور الشهيد محمد مبروك من أهم الأدوار في مسيرته المهنية.

وأضاف إياد نصار، في حواره لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، أن هذا الدور يعد بطولة درامية جسدت شهادة واستشهاد بطل قومي.

وتابع الفنان إياد نصار أن زوجة الشهيد محمد مبروك اطلعني على تفاصيل حياته وكانت سماتها الرئيسية العطاء.