أطباء يوصون بارتداء الكمامات داخل المنازل للحد من تفشي كورونا في الهند..فيديو

عرضت قناة الحدث العربية فيديو يوضح تفشي فيروس كورونا في الهند بشكل غير مسبوق وبالتالي وصى الأطباء بارتداء الكمامات داخل المنازل أيضًا بسبب عدم القدرة علي السيطرة في انتشار الوباء .

وأضاف الفيديو أن الهند الآن تسجل أرقاماً قياسية في الإصابات والوفيات وهذا في صدد موجة فيروس كورونا التي مازالت مستمرة وأكدت الصحة العالمية أن الوضع في الهند "مفجع للغاية" كما أنها أرسلت 2600 شخص من طواقمها للمساعدة .

وأوضح الفيديو أن منظمة الصحة العالمية أرسلت مساعدات طبية إلي الهند للحد من الوضع السيء وتعهدت دول أخرى بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى الهند .