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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الناس يرونهم قساة وعنصريين .. استقالات جماعية في شرطة نيويورك بسبب تشويه سمعتهم

صدى البلد

بعد مقتل الرجل الأسود جورج فلويد في حجز الشرطة في مايو الماضي، خرجت الاحتجاجات ضد عنف الشرطة والعنصرية الأمريكية، وكثرت التغطية للأنباء حول إطلاق النار بين الشرطة والأشخاص الملونين فقط والتي أضافت الوقود إلى نار المطالبة بحل الشرطة، الأمر الذي يؤثر سلبا على الضباط.

 

تشويه سمعة ضباط الشرطة الأمريكية وأنهم عنصريون هو السبب وراء ارتفاع معدلات المغادرة من الإدارة في مدينة نيويورك، وفقًا لما ذكره أحد قدامى المحاربين في شرطة نيويورك البالغ من العمر 22 عامًا.

 

وقال أنجيل ميسونيت في تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، إنه يتم "تشويه سمعة الشرطة في جميع أنحاء البلاد، ويتم تصويرهم على أنهم محتلون عنصريون، يذهبون فقط مثل جيش احتلال ، ويحاولون تعطيل المجتمعات والأمر عكس ذلك تمامًا. يتم تشويه سمعتهم من قبل السياسيين.. القيادة فاشلة ، أليس كذلك؟".

 

وأضاف:"لا يدعمون ضباط الشرطة بالطريقة التي ينبغي لهم ذلك..هذه الطريقة تقضي على عقلية الشرطة".

 

كان الشرطي المتقاعد يعلق على مقطع فيديو تم نشره مؤخرًا لمخبر كبير في شرطة نيويورك يُصفع على رأسه بعصا من قبل رجل أسود أثناء كتابة تقرير في الشارع منتصف النهار.

أصدرت نقابة المحققين التابعة لجمعية الوقف في مدينة نيويورك لمحققي الشرطة النشطين والمتقاعدين في المدينة بيانًا، ألقى باللوم في مثل هذه الحوادث على المسؤولين المنتخبين "الذين خلقوا مدينة ليس لها عقوبات على الجريمة".

 

وقال البيان:"حتى عندما حقق المحققون لدينا في الجرائم، فقد تعرضوا للهجوم من قبل المجرمين المتجرئين، الذين أدركوا سريعاً أنه لا توجد عقوبات لمخالفي القانون في مدينتنا. ودعت إدارة مكافحة المخدرات إلى مقاضاة هذا العنف بشكل كامل بينما نتطلع إلى رفع تهم مدنية ''.
 

نيويورك جورج فلويد شرطة نيويورك الشرطة اخبار العالم

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