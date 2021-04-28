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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فعاليات ليالى رمضان الثقافية والفنية بالوادى الجديد

ثقافة الوادي الجديد
ثقافة الوادي الجديد

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة الوادي الجديد، حيث نظم بيت ثقافة الراشدة قافلة ثقافية بمركز شباب الراشدة تضمنت محاضرة ثقافية بعنوان 'تنمية الإنسان المصري فكريا وثقافيا" حاضرها حسين محمد حجاب وتطرق إلى مفهوم وعوامل التنمية الإنسانية ودور التعليم فى التنمية الإنسانية، بجانب فقرة إنشاد دينى للمنشد محمد منصور وبطانته ومسابقة للمواهب بجوائز فورية.

نظم قصر ثقافة موط دورى المعلومات للاطفال ومجموعة من الأسئلة المتنوعة فى شتى المجالات، بينما قدمت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة عرض فن شعبي لفرقة التلقائين بمركز شباب عائشة عبد الرحمن، كما نظم بيت ثقافة بلاط ورشة فنية ويدوية من خامات البيئة والتى تستمر لمدة يومان مع المدرب حمدية عبد القادر.

قصور الثقافة مهرجان ليالي رمضان الثقافية ثقافة الوادي الجديد فعاليات ثقافية وفنية انشطه متنوعة

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