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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

القمامة تكسو شارع عياد فى أسيوط .. والأهالى تستغيث لرفعها.. صور

صدى البلد

سادت حالة من الاستياء بين سكان شارع عياد بقرية الواسطى التابعة لمركز الفتح محافظة أسيوط  بسبب حالة الإهمال التى ملأت الشارع وانتشار تلال القمامة، وخوفا من تعرضهم للأوبئة والأمراض خاصة في ظل انتشار فيروس «كورونا».   


وقال المواطن عبد العزيز فرغلى ، فى رسالة بعث بها إلى خدمة شكاوى "صدى البلد"، إن "القمامة غزت شارع عياد ، والمنطقة تحولت الى مقلب قمامة التي تكسوها القاذورات والنفايات، مما يعرض صحتنا للأمراض الخطيرة، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا  في غياب تام من المسئولين .

 

وأضاف: "حياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار أكوام القمامة التى ملأت الشارع والروائح الكريهة الناتجة عنها، فالقمامة تحاصره من كل جانب، فضلا عن إضرام النيران بها، ما ينتج عنه ارتفاع ألسنة الأدخنة والنيران التى تسبب الحساسية والربو لدى السكان".


وأشار: "القمامة تهدد حياتنا حيث تؤدي لانتشار الأمراض بصفة مستمرة خاصة فى ظل جائحة كورونا، وكلما تمت إزالتها تتراكم مجددا، بالإضافة إلى انتشار الحيوانات الضالة بها مما يعرضنا إلى الخطر طوال الوقت".

 

وناشد المسئولون سرعة التحرك ورفع القمامة من الشارع لإنقاذ أهل المنطقة من الأضرار الناتجة عنها والأم..


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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