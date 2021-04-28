اليوم .. اجتماع مجلس نقابة الصحفيين لمناقشة ملفات هامة

يجتمع مجلس نقابة الصحفيين، مساء اليوم برئاسة النقيب ضياء رشوان، لمناقشة الأمور المالية، وملف مشروع العلاج والمعاشات .

وانتهى اجتماع مجلس نقابة الصحفيين الماضى بتشكيل هيئة المكتب .



وأصدر المجلس بيانا أوضح فيه :انه بتاريخ 2 أبريل 2021 وعقب اكتمال النصاب القانونى لحضور أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين أُجريت الانتخابات وفق قانون النقابة رقم (76) لسنة 1970 وتحت اشراف قضائي كامل من هيئة قضايا الدولة وأسفرت نتيجة الانتخابات عن فوز الاستاذ ضياء يوسف رشوان أحمد بمنصب نقيب الصحفيين .

وتابع بيان المجلس: وعقد مجلس النقابة اجتماعه الثانى يوم 22 أبريل 2021 وشكل هيئة المكتب ولجانه المختلفة كما يلى: ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس صندوق التكافل والمشرف على لجنة الحريات، وخالد ميري وكيل النقابة ورئيس لجنتى القيد والتحقيق، وإبراهيم ابو كيلة وكيل النقابة ورئيس لجنتى التسويات والتشريعات، و محمد شبانة السكرتير العام، و حسين الزناتي أمين الصندوق ورئيس هيئة التأديب وعضو لجنة القيد .

كما أسفر التشكيل عن : أيمن عبد المجيد وكيل النقابة ومقرر لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية ولجنة النشاط وعضو القيد الاستئنافي وعضو هيئة التأديب، ومحمد يحيي يوسف مقرر لجنتي الاسكان والخدمات والتكنولوجيا والسكرتير العام المساعد وعضو لجنة القيد وعضو هيئة التأديب، و حماد الرمحي مقرر لجنة التدريب والسكرتير العام المساعد وعضو لجنة القيد الاسئنافى ، و دعاء النجار مقرر لجنتي الحريات وشئون المرأة والمشرف العام علي جوائز الصحافة المصرية.

ومنح مجلس نقابة الصحفيين، الصحف الجديدة العشر المتقدمة بملفاتها للتكويد فى نقابة الصحفيين، فرصة أخيرة لاستيفاء الشروط الواردة فى لائحة القيد حتى يسمح بقبول أعضاء فى لجان القيد .

ووافق مجلس النقابة خلال اجتماعه الأخير على اقتراح مقدم من نقيب الصحفيين ضياء رشوان بمد فترة التقدم للقيد بجدول تحت التمرين حتى 15 يونيو 2021، وذلك لإتاحة مدى زمني أطول للصحف العشر المتقدمة للتكويد بالنقابة لاستيفاء الشروط الواردة في لائحة القيد وموافاة اللجنة المشكلة من المجلس للفحص بها، وكذلك الأمر بالنسبة للصحف الثماني الموقوف القيد منها لموافاة اللجنة المشار إليها بما يفيد معالجة سبب الإيقاف، وذلك حتى يتسنى للجنة في الحالتين عرض ما تتوصل إليه على مجلس النقابة فور الانتهاء من مقترحاتها لاتخاذ قراره.

وأوضح النقيب أن الحرص على مصائر شباب الصحفيين العاملين في عدد من الصحف الجديدة التي تقدمت للحصول على قرار باعتمادها في لجنة القيد والصحف الموقوف القيد منها، هو الدافع وراء هذا القرار، وذلك لإتاحة الفرصة لشباب الصحفيين للتقدم لها فور الانتهاء من الفحص النهائي والمنصف لكل هذه الصحف.

ودعا المجلس الزملاء رؤساء تحرير الصحف المشار إليها ومسئولي الإدارة بها، إلى سرعة العمل على توفيق أوضاعهم، حتى يتسنى لمجلس النقابة اتخاذ قرار قبل نهاية المهلة المحددة، مما ييسر للزملاء الجدد تقديم أوراقهم إلى لجنة القيد.

كما وضع المجلس جدول تواجد للنقيب وأعضاء المجلس طوال الأسبوع وذلك حرصا انتظام مصالح الزملاء وتلبية مطالب أعضاء الجمعية العمومية وجاء ترتيب الجدول كالتالي:- يتواجد نقيب الصحفيين فى مكتبه يومى الاثنين والخميس من ٣ عصرا حتى ٥ مساء طوال شهر رمضان، بينما سيتواجد عقب شهر رمضان من ٥ إلى ٨ مساء .



وجاء جدول تواجد أعضاء مجلس نقابة الصحفيين حسب الترتيب التالى :- حدد المجلس مواعيد شهر رمضان من ١٢ ظهرا وحتى ٢ عصرا وعقب شهر رمضان من ١٢ ظهرا وحتى ٣ عصرا .. "السبت " يتواجد بمقر النقابة هشام يونس ومحمود كامل، والأحد ابراهيم ابوكيلة، ومحمد خراجة، و"الاثنين" حسين الزناتى، ومحمد شبانة، و"الثلاثاء"دعاء النجار، وخالد ميري ، و" الأربعاء "أيمن عبدالمجيد، ومحمد سعد عبدالحفيظ، و"الخميس" محمد يحيي، وحماد الرمحي .