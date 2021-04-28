عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو | مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية يكشف حقيقة زيادة إصابات كورونا وسببها .. تفاصيل اكتشاف 110 مقابر أثرية في محافظة الدقهلية

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المهم والتي ترتبط ارتباط وثيق بالمواطن ومن أهمها كشف حقيقة إصابات فيروس كورونا في مصر وأجاب عليها المسؤولين نعرض لكم ابرزها :


قال العميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر ، إننا اليوم قمنا بعمل حملة لإزالة التعديات المتواجدة في شارع عباس العقاد ومازالت الحملة مستمرة حتى الآن بناء علي توجيهات المحافظ خالد عبد العال .

 

وجه الإعلامي أحمد موسى التحية إلى قضاء مصر العادل والشامخ الذي أعطى أحكام رادعة وسريعة ضد متهم المتحرش بطفلة المعادي بعد أقل من شهرين من الواقعة .

 

كشف محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، تفاصيل  ضوابط تقييم طلاب سنوات النقل بمدارس التعليم الفني.

 

قال  الدكتور محمد عوض تاج الدين  مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ، إن أرقام الإصابات الرسمية التي تصدر تشير إلي وجود زيادة في إصابات فيروس كورونا خلال هذه الفترة، بالإضافة إلي زيادة الأعداد التي تقوم بعمل عزل منزلي في الخارج ولا يتم التبليغ عنها .

 

قال الإعلامي أحمد موسى إن إثيوبيا تصعد “وعايزة خناقة معانا ومع السودان وكلام ونرد عليهم وتصريحات وغيرها الى ان ياتى شهر 7 ويبدأون الملء الثانى”.

 

كشف سيد الطلحاوي مدير عام آثار الدقهلية، تفاصيل الكشف على 110 مقابر بمنطقة كوم الخلجان بمحافظة الدقهلية .

 

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مصر خرجت من المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي بنجاح  كبير، موضحة "حققنا قدرًا كبيرًا من النجاح، وكل مؤشرات الاقتصاد من النمو الاقتصادي واستقرار السياسة النقدية جيدة".

 

وقالت  "عبد الغنى " ، إن قرار الطلاق خطوة صعبة مثل أى أمر صعب ممكن ان يمر به الإنسان، مضيفة أنه لا يوجد أى شخص يريد أن ينهى حياته الزوجية.

 

شن المطرب الشعبي، سعد الصغير، هجومًا حادًا على زميله عمر كمال، بعد تصريح الأخير: "تاريخك كله ميجيش حاجة في عود البطل".

 

عرضت قناة العربية فيديو جديدا لتطورات قضية اعتقال الشرطة الأمريكية لمُسنة مصابة بالخرف في لوفلاند بولاية كولورادو .

 

 

امتحانات أحمد موسى سد النهضة وزير التربية والتعليم اخبار التوك شو التربية والتعليم اصابات كورونا فيروس كورونا التعليم الفني

ترشيحاتنا

إياد نصار : في الاختيار 2 كسرنا الصورة النمطية المخالفة للواقع عن ضابط الأمن الوطني

أول رد من وزير الاتصالات على شكوى الطلاب من انقطاع خدمات المحمول والإنترنت.. فيديو

إياد نصار : هذا العمل نقطة فاصلة في مسيرتي الفنية

مستشفيات ميدانية.. شاهد| عوض تاج الدين يكشف إجراءات الدولة لمواجهة زيادة إصابات كورونا

دعاء اليوم السادس عشر من رمضان وأدعية الشهر الكريم مكتوبة

أحمد الأحمر يعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب أولمبياد طوكيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة فوزية العباسي مذيعة التلفزيون المصري.. تفاصيل

جامع زوجته في نهار رمضان ولا يستطيع صيام 60 يوما.. علي جمعة يوضح الكفارة

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

اقتحم سور السكة الحديد ..العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار النوم أثناء توجهه لمحطة أسوان

قرعة كأس العرب.. مجموعات نارية ومصر في مجموعة الموت مع الجزائر

منظمة الصحة العالمية: لهذا السبب ينتشر فيروس كورونا بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة

الأهلي يقصي الزمالك.. ويصعد لمواجهة الاتحاد السكندري بنهائي كأس رجال السلة

ولي العهد السعودي يعلق لأول مرة على خلافات المملكة مع إدارة بايدن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

بلا رحمة.. سحل عجوز على يد ضابطي شرطة وكسر ذراعها والسخرية منها| فيديو

بالسعر والمواصفات.. كرايسلر 2021 في السعودية

فيديو

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو جراف| نجاح باهر.. رئيس الوزراء يكشف رأي العالم في الاقتصاد المصري

فيديوجراف .. قصة أصحاب الكهف تتكرر في فرنسا

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

المزيد

ساحة رأي

منى زيدو تكتب: ليس دائماً «السكوت علامة الرضى»

د. وليد جاب الله يكتب: الأجر والعمل والعقيدة المصرية

علاء عبد الحسيب يكتب: دراما الصعيد

أحمد شيخو يكتب: فلسفة الإبادة وقواها الدولية

إبراهيم عمران يكتب: قهر الرجال ؟!

عبد العال البنداري يكتب: المشروع القومي للزراعة المتكاملة لتنمية سيناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

اﻟﻤﺰﻳﺪ