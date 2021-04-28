أخبار التوك شو | مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية يكشف حقيقة زيادة إصابات كورونا وسببها .. تفاصيل اكتشاف 110 مقابر أثرية في محافظة الدقهلية

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المهم والتي ترتبط ارتباط وثيق بالمواطن ومن أهمها كشف حقيقة إصابات فيروس كورونا في مصر وأجاب عليها المسؤولين نعرض لكم ابرزها :



قال العميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر ، إننا اليوم قمنا بعمل حملة لإزالة التعديات المتواجدة في شارع عباس العقاد ومازالت الحملة مستمرة حتى الآن بناء علي توجيهات المحافظ خالد عبد العال .

وجه الإعلامي أحمد موسى التحية إلى قضاء مصر العادل والشامخ الذي أعطى أحكام رادعة وسريعة ضد متهم المتحرش بطفلة المعادي بعد أقل من شهرين من الواقعة .

كشف محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، تفاصيل ضوابط تقييم طلاب سنوات النقل بمدارس التعليم الفني.

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ، إن أرقام الإصابات الرسمية التي تصدر تشير إلي وجود زيادة في إصابات فيروس كورونا خلال هذه الفترة، بالإضافة إلي زيادة الأعداد التي تقوم بعمل عزل منزلي في الخارج ولا يتم التبليغ عنها .

قال الإعلامي أحمد موسى إن إثيوبيا تصعد “وعايزة خناقة معانا ومع السودان وكلام ونرد عليهم وتصريحات وغيرها الى ان ياتى شهر 7 ويبدأون الملء الثانى”.

كشف سيد الطلحاوي مدير عام آثار الدقهلية، تفاصيل الكشف على 110 مقابر بمنطقة كوم الخلجان بمحافظة الدقهلية .

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مصر خرجت من المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي بنجاح كبير، موضحة "حققنا قدرًا كبيرًا من النجاح، وكل مؤشرات الاقتصاد من النمو الاقتصادي واستقرار السياسة النقدية جيدة".

وقالت "عبد الغنى " ، إن قرار الطلاق خطوة صعبة مثل أى أمر صعب ممكن ان يمر به الإنسان، مضيفة أنه لا يوجد أى شخص يريد أن ينهى حياته الزوجية.

شن المطرب الشعبي، سعد الصغير، هجومًا حادًا على زميله عمر كمال، بعد تصريح الأخير: "تاريخك كله ميجيش حاجة في عود البطل".

عرضت قناة العربية فيديو جديدا لتطورات قضية اعتقال الشرطة الأمريكية لمُسنة مصابة بالخرف في لوفلاند بولاية كولورادو .