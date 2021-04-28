الدراما الرمضانية والشهر الكريم محاضرة بثقافة المنيا

فى إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بليالى رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، عقد قصر ثقافة المنيا محاضرة بعنوان "رمضان شهر الترابط الاسرى" قدمتها الدكتورة إيمان عليوة، تحدثت فيها عن معنى الترابط الأسري وصلة الرحم فى هذا الشهر الكريم، ونظمت مكتبة إبوان الثقافية ورشة فنية فانوس رمضان بالفوم الملون والخرز، تنفيذ الفنانة شيماء فتحي اليوم، كما قدم قصر ثقافة مغاغة عرض لفيلم تسجيلى بعنوان "أجيال النصر" إحتفالا بعيد تحرير سيناء والعاشر من رمضان.

عقد بيت ثقافة ديرمواس محاضرة بعنوان "الدراما الرمضانية والشهر الكريم"، حاضرها الدكتور عامر شلبي، تناول فيها دور الدراما وتأثيره الإجتماعي وتشكيل وعي وسلوكيات المجتمع سلبا وإيجابا مع ذكر العديد من الأعمال الدرامية ذات التأثير الإيجابي وترسيخ قيم العمل والكفاح وحب الوطن والتضحية، مشيرا إلى أن كثافة الأعمال الدرامية بشكل يشتت المشاهد ويأخذ الكثير من وقته، وبعض الاعمال الخارجة عن السياق العام للمجتمع وأخلاقيات وروحانيات الشهر الكريم، وأيضا تأثير الثقافة الغربية على الاعمال الدرامية وبعدها عن الجهود المبذولة لمواجهة أزمة كورونا وسبل الوقاية والآثار الإجتماعية والإقتصادية لها وضرورة التكاتف المجتمعي لمواجهة هذة الاثار .

قدم قصر ثقافة ملوى فقرة إنشاد دينى قدمها سعد عبد الرحمن، بينما عقد نادى أدب قصر ثقافة أبو قرقاص ندوة ثقافية بعنوان "الشعر العربي إلي أين وإستعراض المدارس الشعرية" تحدث فيها الشاعر جابر الزهيري عن أنواع المدارس الشعرية، وتطور حركة الشعر العربى، تلاها أمسية شعرية شارك فيها نخبة من شعراء المنيا، وأسيوط منهم الشاعر أحمد نادي بهلول رئيس نادي أدب ديروط الذي قدم بعض قصائده، بحضور نخبة من الشعراء، أدار اللقاء الشاعر أسامة أبو النجا رئيس نادي أدب ابو قرقاص ورئيس النادي المركزي.

أقام بيت ثقافة العدوة ندوة بعنوان "دور الأدب والأدباء في مواجهه الفكر المتطرف" حاضرها الشاعر محمد عبد القوي، الكاتب المسرحي محمد سيد، دكتور هاني عطا الله عبد الله، كما قدم بيت ثقافة بنى مزار أمسية شعرية بعنوان غنوه فى حب مصر "يا حبببتي يا مصر" بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناءً قدمتها الشاعرة أماني سعد، ونظمت مكتبة شم البحرية فقرة معلومات عامة بمناسبة شهر رمضان الكريم، قدمها أحمد عبد العظيم.