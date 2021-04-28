زراعة الشيوخ تثمن البدء في إنشاء محطة تحلية مياه صرف زراعي بالدلتا الجديدة بـ 60 مليار جنيه

ثمنت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ الاهتمام الكبير من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإحداث تنمية شاملة وحقيقية داخل قطاع الزراعة والاتجاه إلى انشاء محطة تحلية صرف زراعي بمشروع الدلتا الجديدة.

وأعلن المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ فى تصريحات له اليوم اتفاقه التام مع تأكيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير التي أعلن فيها أن القطاع الزراعي قادر على تحقيق قيمة مضافة وهذا القطاع يواجه عدد من التحديات منها محدودية المياه والأرض والزيادة السكانية والتأثيرات الخاصة بالتغيرات المناخية.

وأوضح إلى تحقيق التنمية الاحتوائية والمستدامة نظرا لقدرة الزراعة على الوصول للمناطق الريفية وتأكيد الوزير أن استراتيجية الوزارة تقوم على الحد من الفقر في الأراضي الريفية ورفع الاستثمارات الزراعية وأن برنامج الإصلاح يستهدف تحسين دخول المزارعين وزيادة قدرتهم على مواكبة العصر من خلال آليات متعددة الهدف ليس اقتصاديا فحسب ولكن يشمل الجوانب الاجتماعية.

وقال المهندس عبد السلام الجبلي إن اللجنة تتفق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وأنها حريصة على دراسة مختلف الملفات والقضايا الخاصة بقطاع الزراعة ووضع رؤية لمواجهة جميع المشكلات التي تعترض تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية لهذا القطاع الذى يعتبر هو القاطرة للاقتصاد المصري إضافة الى التأثير الإيجابي والكبير لقطاع الزراعة على الصناعة وزيادة الصادرات المصرية وبالتالي توفير العملة الصعبة والعملات الأجنبية معلناً تأييد اللجنة لمساعي الحكومة لزراعة اكثر من 2 مليون فدان من خلال استخدام الموارد المائية المتاحة عبر معاجلة مياه الصرف الزراعي خاصة بعد اعلان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأن مشروع الدلتا الجديدة مشروع عملاق يستهدف أكثر من مليون فدان ويعتمد على تدبير المياه من محطات معالجة الصرف الزراعي وسيتم إنشاء محطة تصل تكلفتها إلى 60 مليار جنيه وتم البدء فيها.