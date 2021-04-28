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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

هنتسحر إيه .. فول بالبيض وبطاطس مهروسة

صدى البلد

هنتسحر إيه النهاردة .. سؤال متكرر يواجهنا يوميا حيث تحتار السيدات في اختيار أكلات سحور رمضان لتجمع بين المذاق الشهي والقيمة الغذائية العالية.
 

ونعرض لكم يوميا قائمة أكلات سحور رمضان، بمذاق مختلف، وغير تقليدي، وتتضمن قائمة اليوم، الأكلات التالية:  طريقة عمل الفول  بالبيض وبطاطس مهروسة مقلية  لسحور شهي ومغذي في رمضان، على طريقة مجموعة من خبراء الطهي.


فول بالبيض 


مقادير شكشوكة الفول بالبيض :

فول

خلطة الفول

5 بيض

ملح

كمون

زيت


طريقة تحضير 

نضع مقدار فول ونتبله بتتبيلة الفول او خلطة الفول المحضرة مسبقا، ونضع قليل من الزيت، ونقلب جيدا ثم نضع الخليط فى طاجن او طاسة او صينية حسب الرغبة، ثم نبدأ فى وضع البيض على الوجه، كل بيضة تلو الأخرى.


يوضع الخليط بالفرن حتى ينضج البيض، ثم نخرجه ونضع على الوجه رشة ملح بسيطة ورشة فلفل اسود بسيطة، ثم يقدم.

البطاطس المهروسة المقلية

 

مقادير البطاطس المهروسة المقلية:

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

2 ملعقة كبيرة نشا.

2 حبة بطاطس متوسطة مسلوقة ومهروسة.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر.

نصف ملعقة صغيرة بصل بودر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

طريقة عمل البطاطس المهروسة المحمرة:

ضع البطاطس المهروسة في إناء ومعها الدقيق والنشا والملح والتوابل وقلبهم جميعًا حتى تحصل على قوام عجينة.

افرد العجينة على سطح نظيف وقطعها بالشكل الذي تريده، ثم تحمر في زيت غزير وتصفى وتقدم كطبق جانبي مميز

 

أكلات سحور رمضان بالبيض فول بالبيض مقادير شكشوكة الفول بالبيض

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