سقوط صاروخ باليستي لـ الحوثي على حي الروضة في مأرب

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها، اليوم الأربعاء، بسقوط صاروخ باليستي على حي الروضة بمدينة مأرب في اليمن أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وجاء ذلك بعد اعتراض قوات الحالف لطائرة مفخخة أطلقها الحوثيون.

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، يوم الثلاثاء، اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران تجاه المملكة.

وقال التحالف في بيان نقلته قناة “العربية”: “الدفاعات السعودية تعترض مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه المملكة”.

وأضاف البيان: “انتهاكات الميليشيا جسيمة للقانون الدولي والانساني بمحاولتها استهداف المدنيين”.

وتابع: “نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين وفق القانون الدولي والإنساني”.

ويأتي هجوم مليشيات الحوثي بعد ساعات من لقاء ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع تلفزيون السعودية، والذي أكد خلاله أن المملكة لن تسمح بتواجد مليشيات مسلحة على حدودها.