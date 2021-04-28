إياد نصار: أنا شخص أحب الاندهاش في الحياة

إياد نصار: أنا شخص أحب الاندهاش في الحياة
تحدث الفنان إياد نصار، عن بدايته الفنية والتحديات في مشواره الفني، مؤكدا أنه له فلسفة في الأعمال الفنية وطريقة الدخول في الشخصية تقوم عل أساس مذاكرة كل التفاصيل من خلال التواصل مع أي مصدر ممكن.
وأضاف نصار، في حواره لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي، أنه البدايات دائماً يكون بها حماس كبير، أنا شخص أحب الاندهاش في الكثير من الحياة، حيث أجد أن أول مرة من كل حاجة هي تحدي وكل تحدي فيه أول خطوة فنحن لا نستطيع القفز في خطواتنا الحياتية بشكل مفاجئ.
وأكد الفنان، أن لا يوجد شخص يحقق نجاح من أول خطوة، ولكن هناك خطوات يجب السير فيها، مشيرا إلى أن زوجتي هي أول اتصل به حين أكون سعيدًا، وآخر شخص أحدثه في حالة الحزن.
أكد الفنان إياد نصار، أن الشهيد محمد مبروك لديه العطاء ومرتبط بوطنه جدا، مشيرا إلى أن دور الشهيد محمد مبروك من أهم الأدوار في مسيرتي المهنية.
وأضاف نصار، أن هذا الدور يعد بطولة درامية جسدت شهادة واستشهاد بطل قومي.
وتابع الفنان، أن زوجة الشهيد مبروك أطلعتني على تفاصيل حياته وكانت سماتها الرئيسية العطاء.
وتابع أن أسر الشهداء في حاجة لأعمال تتحدث عن قوة شخصيتهم واعتزازهم والفخر بشهيدهم.