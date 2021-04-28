إياد نصار : هذا العمل نقطة فاصلة في مسيرتي الفنية
أكد الفنان اياد نصار، أن مشواره الفني حافل بالأعمال الفنية المختلفة، مشيرًا إلى أن «عرس الصقر» أول عمل قدمه في الأردن.
وأضاف إياد نصار، في حواره لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي، أنه بينما مسلسل «خاص جدًا» مع الفنانة يسرا كان نقطة تحول في مسيرته، في حين كان «الجماعة» نقطة فاصلة في مسيرته الفنية.
فيما تحدث الفنان إياد نصار ، عن بدايته الفنية والتحديات في مشواره الفني، مؤكدا أن له فلسفة في الأعمال الفنية وطريقة الدخول في الشخصية تقوم على أساس مذاكرة كل التفاصيل من خلال التواصل مع أي مصدر ممكن.
وأضاف إياد نصار ، أن البدايات دائماً يكون بها حماس كبير، أنا شخص أحب الاندهاش في الكثير من الحياة، حيث أجد أن أول مرة من كل حاجة هي تحدٍ وكل تحدٍ فيه أول خطوة فنحن لا نستطيع القفز في خطواتنا الحياتية بشكل مفاجئ.
وأكد إياد نصار ، أنه لا يوجد شخص يحقق نجاحًا من أول خطوة، ولكن هناك خطوات يجب السير فيها، مشيرًا إلى أن زوجتي هي أول من أتصل به حين أكون سعيدًا، وآخر شخص أحدثه في حالة الحزن.
وأشار الفنان إياد نصار إلى أن الشهيد محمد مبروك لديه العطاء ومرتبط بوطنه جدًا، مشيرًا إلى أن دور الشهيد محمد مبروك من أهم الأدوار في مسيرتي المهنية.
وتابع الفنان إياد نصار أن زوجة الشهيد مبروك أطلعتني على تفاصيل حياته وكانت سماتها الرئيسية العطاء.
وتابع أن أسر الشهداء في حاجة لأعمال تتحدث عن قوة شخصيتهم واعتزازهم والفخر بشهيدهم.