إياد نصار : هذا العمل نقطة فاصلة في مسيرتي الفنية

أكد الفنان اياد نصار، أن مشواره الفني حافل بالأعمال الفنية المختلفة، مشيرًا إلى أن «عرس الصقر» أول عمل قدمه في الأردن.

وأضاف إياد نصار، في حواره لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي، أنه بينما مسلسل «خاص جدًا» مع الفنانة يسرا كان نقطة تحول في مسيرته، في حين كان «الجماعة» نقطة فاصلة في مسيرته الفنية.

فيما تحدث الفنان إياد نصار ، عن بدايته الفنية والتحديات في مشواره الفني، مؤكدا أن له فلسفة في الأعمال الفنية وطريقة الدخول في الشخصية تقوم على أساس مذاكرة كل التفاصيل من خلال التواصل مع أي مصدر ممكن.

وأضاف إياد نصار ، أن البدايات دائماً يكون بها حماس كبير، أنا شخص أحب الاندهاش في الكثير من الحياة، حيث أجد أن أول مرة من كل حاجة هي تحدٍ وكل تحدٍ فيه أول خطوة فنحن لا نستطيع القفز في خطواتنا الحياتية بشكل مفاجئ.

وأكد إياد نصار ، أنه لا يوجد شخص يحقق نجاحًا من أول خطوة، ولكن هناك خطوات يجب السير فيها، مشيرًا إلى أن زوجتي هي أول من أتصل به حين أكون سعيدًا، وآخر شخص أحدثه في حالة الحزن.

وأشار الفنان إياد نصار إلى أن الشهيد محمد مبروك لديه العطاء ومرتبط بوطنه جدًا، مشيرًا إلى أن دور الشهيد محمد مبروك من أهم الأدوار في مسيرتي المهنية.

وتابع الفنان إياد نصار أن زوجة الشهيد مبروك أطلعتني على تفاصيل حياته وكانت سماتها الرئيسية العطاء.

وتابع أن أسر الشهداء في حاجة لأعمال تتحدث عن قوة شخصيتهم واعتزازهم والفخر بشهيدهم.