العالم الأزهري أبو اليزيد سلامة : الصيام أعلى من الجهاد.. وشربة لبن أقل ما يحصل به إفطار الصائم في رمضان.. والليل أفضل وقت لقراءة القرآن .. صور

الدكتور أبو اليزيد سلامة يتحدث لموقع صدى البلد

العالم الأزهري يؤكد أن فضل الصيام أعلى من الجهاد

شربة لبن أقل ما يحصل به إفطار الصائم في رمضان

الصيام وقاية للمسلم من النار يوم القيامة

الليل أجمع وأفضل لقراءة القرآن من النهار

أجرى موقع صدى البلد، حواراً رمضانياً، مع الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ليجيب عن أكثر الأسئلة التي تشغل بال الكثير وأذهان الناس في شهر رمضان المبارك.

إلى نص الحوار..

ما هو فضل الصيام؟



نود الإشارة إلى أمر جميل لم ينتبه إليه الكثير ، فالنبي يقول في حديثه الشريف "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" وتكلم النبي عن الشهيد فقال "يبعث الشهيد يوم القيامة وجراحه تنزف دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك" وبالمقارنة بين الحديثين، نجد أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وليس مثل ريح المسك بل هو أطيب.

هل الصيام أفضل من الجهاد؟

الصيام والجهاد من العبادات التي لها ثواب عظيم من عند الله عزوجل، إلا أن بعض العلماء استنتج من هذا الحديث السابق ذكره، أن الصيام أثره أعلى من أثر الجهاد، لأن الصيام ركن من أركان الدين وهو يهذب النفس، بخلاف الجهاد فهو فرض كفاية، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية عند الشافعية.

ما هو أقل شيء يحصل به إفطار الصائم؟



يحصل إفطار الصائم على شربة ماء، أو مزقة لبن، أو على نصف تمرة.

ما معنى الصيام جنة؟



الصيام جنة، يعني أن الصيام وقاية للمسلم من النار يوم القيامة، فيأتي القرآن والصيام ويشفعان للعبد يوم القيامة، والحديث في الصحيح "كل عمل ابن آدم له والحسنة بعشر أمثالها، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به"، فالله تعالى هو الذي يكافئ العبد على صومه.

هل ممكن أن نضرب مثالا على احترام الاختلاف في الرأي بين العلماء؟



نعم، والأمثلة كثيرة ومنها، أن الإمام الشافعي كان يرى أن القنوت سنة عن النبي والإمام أبو حنيفة يرى بأنه لا قنوت، ولما صلى الإمام الشافعي في مسجد أبو حنيفة لم يقنت في صلاته بالرغم من أنه سنة، ولما سئل عن ذلك قال "إن صاحب هذا المسجد لا يقول بالقنوت".

فاختلافنا تكامل وليس اختلاف تضاد، وعلينا أن نحترم بعضنا البعض ونحترم خلافنا لأن تعدد المذاهب كان رحمة لنا وليس تضييقًا علينا.



ما هو أفضل وقت لقراءة القرآن؟



القرآن الكريم نوع من أنواع السمو الروحى للإنسان ويهذبه، فالقرآن له سلطان على القلوب، ليس على المسلمين فقط أو البشر بل على العالمين، فترى المشركين الذى كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يأتون بالليل ويستمعون إلى القرآن الكريم.



فالليل أجمع وأفضل لقراءة القرآن من النهار، ولذلك حتى المشركين الذين كانوا يتجمعون بالنهار حول عبدالله بن مسعود ويصفقون له ويضربونه حتى يمتنع عن القراءة، هم الذين كانوا يذهبون بالليل ويسترقون السمع إلى النبي.

وعندما سمع الكفار القرآن الكريم من النبي في صفاء الليل، قال قائلهم "الوليد بن المغيرة" القول الخالد حتى الآن "والله إنَّ له لحلاوة، وإنَّ عليه لطلاوة، وإنَّ أعلاه لَمُثمِر، وإنَّ أسفَلهُ لَمُغدِق، وإنّه يعلو ولا يُعلى عليه وما هو بقول إنس ولا جن" حتى قال قائلهم له "لقد خرجت عن دين آبائك وزعمت أنهم فى النار واتبعت دين محمد"، فقال بن المغيرة -رأس الكفار فى هذا الوقت- “إنى أخاف الله”

ما هي نتيجة التأثير الروحي للقرآن؟



القرآن الكريم الذى له تأثير على كل قلب، قالى تعالى لَوْ أَنـزلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّه".

كيف نستغل رمضان لتكفير الذنوب؟



من أهم الأعمال المستحبة لتكفير الذنوب هو الصلاة على وقتها لقول النبي (أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟))، قالوا: لا يبقى من درنه شيء، قال: ((فذلك مثل الصلوات الخمس؛ يمحو الله بهن الخطايا).

ولأمر الثاني هو كثرة الوضوء فكلما انتقد الوضوء يعاد مرة أخرى لأن الوضوء تخرج الذنوب من أعضاء الجسد كما تتساقط أوراق الشجر.

ويستحب كذلك لتكفير الذنوب، إخراج الصدقات والإكثار من الحسنات، فيقول الله ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) ويقول النبي "وأتبع السيئة الحسنة تمحها".

ويجب كذلك ضرورة اجتناب الكبائر، فيقول الله تعالى "الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ".



حكم شراء الأدوية من أموال الزكاة وصرفها لمصابي كورونا

نعمة الله غالية ولا يليق بنا أن يظهر البعض ويتاجروا بآلام البسطاء وآمالهم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ويجب أن يكون المؤمن صادقا مع نفسه وغيره، ومن خفف عن مسلم كربة خفف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.

ويجب علينا أن نساعد المرضى الفقراء والمحتاجين وممن لا يستطيعون شراء العلاج، في البيوت حتى لا يخرجوا ويصيبوا غيرهم بالفيروس، منوها بأنه يجوز أن يؤخذ من أموال الزكاة لشراء العلاج لمرضى كورونا وتوزيعه عليهم، بشرط أن يكونوا من المستحقين للزكاة.

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