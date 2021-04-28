في لمسة إنسانية.. مسئولو صحة مطروح يزورون أسرة أول شهيد لـ كورونا بالنجيلة.. صور

لمسة انسانية لاول شهيد لكورونا بمطروح

في لمسة إنسانية من مسئولي مديرية الصحة بمطروح زار الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة يرافقه الدكتور محمد علي وكيل المديرية بزيارة أسرة أول شهيد كورونا من العاملين بمستشفى النجيلة المركزي أول مستشفى عزل في الجمهورية.

حيث قام وكيل وزارة الصحة ووكيل المديرية بزيارة أسرة ناجي صالح الجراري أول شهيد كورونا بمناسبة ذكرى وفاته وبمناسبة شهر رمضان بمنزل الأسرة.

وأكد وكيل الوزارة أن قطاع الصحة لا ينسى أبناءه الذين استشهدوا وهم يواجهون فيروسا شرسا وقاموا بواجبهم على أكمل وجه مضيفًا في لقائه مع أبناء الشهيد استمرار كامل الدعم لهم بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان باستمرار دعم أسر الشهداء من الفرق الطبية.



وأشار الدكتور محمد علي مدير أول مستشفى عزل بالجمهورية مستشفى النجيلة والذي تمت ترقيته لوكيل مديرية الصحة تفاني عم ناجي -رحمه الله- في عمله أثناء العزل وحتى إصابته بفيروس كورونا ووفاته متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.



يُذكر أن شهيد كورونا ناجي الجراري يُعد أول شهيد لكورونا في أول مستشفى للعزل على مستوى الجمهورية وكان يعمل أمين المخازن بمستشفى النجيلة وتوفي في شهر أبريل من العام الماضي وكان توديع الجثمان بمثابة مظاهرة حب من زملائه حيث كانوا يعتبرونه أخاً ووالدًا لجميع العاملين بالمستشفى حيث ودّعه الجميع بالدموع والدعاء له.

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