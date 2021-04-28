عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمسة انسانية لاول شهيد لكورونا بمطروح

في لمسة إنسانية.. مسئولو صحة مطروح يزورون أسرة أول شهيد لـ كورونا بالنجيلة.. صور

أسرة أول شهيد كورونا
أسرة أول شهيد كورونا بمستشفى النجيلة

في لمسة إنسانية من مسئولي مديرية الصحة بمطروح زار الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة يرافقه الدكتور محمد علي وكيل المديرية بزيارة أسرة أول شهيد كورونا من العاملين بمستشفى النجيلة المركزي أول مستشفى عزل في الجمهورية.

محافظ مطروح يسلم عقود عمل للشباب للعمل بمشروعات صيفية

خلال جولة .. محافظ مطروح يتابع الاستعداد للصيف والخدمات المقدمة للمواطنين

حيث قام وكيل وزارة الصحة ووكيل المديرية بزيارة أسرة ناجي صالح الجراري أول شهيد كورونا بمناسبة ذكرى وفاته وبمناسبة شهر رمضان بمنزل الأسرة.

وأكد وكيل الوزارة أن قطاع الصحة لا ينسى أبناءه الذين استشهدوا وهم يواجهون فيروسا شرسا وقاموا بواجبهم على أكمل وجه مضيفًا في لقائه مع أبناء الشهيد استمرار كامل الدعم لهم بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان باستمرار دعم أسر الشهداء من الفرق الطبية.


وأشار الدكتور محمد علي مدير أول مستشفى عزل بالجمهورية مستشفى النجيلة والذي تمت ترقيته لوكيل مديرية الصحة تفاني عم ناجي -رحمه الله- في عمله أثناء العزل وحتى إصابته بفيروس كورونا ووفاته متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.


يُذكر أن شهيد كورونا ناجي الجراري يُعد أول شهيد لكورونا في أول مستشفى للعزل على مستوى الجمهورية وكان يعمل أمين المخازن بمستشفى النجيلة وتوفي في شهر أبريل من العام الماضي وكان توديع الجثمان بمثابة مظاهرة حب من زملائه حيث كانوا يعتبرونه أخاً ووالدًا لجميع العاملين بالمستشفى حيث ودّعه الجميع بالدموع والدعاء له.

839
839
838
838
836
836
محافظة مطروح مديرية الصحة اول شهيد كورونا مستشفى العزل بالنجيلة الاطقم الطبية وزارة الصحة فيروس كورونا وزيرة الصحة محافظ مطروح الدكتورة هالة زايد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة فيروس كورونا

موضوعات متعلقة

محافظ مطروح يتفقد بئر منطقة الأمهات بسيوة

ترشيحاتنا

ابتكار اختبار جديد لتعافي فاقدي حاسة الشم بسبب فيروس كورونا

السعودية تغلق 12 مسجدا بسبب فيروس كورونا

حوّل الجريد لذهب خوفاً عليها من الاندثار .. حكاية عم منصور كبير القفاصين بمدينة رشيد

الكويت.. نواب يطالبون بعقد جلسة خاصة لإقرار مكافأة الصفوف الأمامية

الزمالك: أزمة كارتيرون ونبيه انتهت.. والنادي مديون بـ256 مليون جنيه رواتب متأخرة

بعد يومين.. انفجار نافورة نارية من الشمس وهذا تأثيرها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة فوزية العباسي مذيعة التلفزيون المصري.. تفاصيل

جامع زوجته في نهار رمضان ولا يستطيع صيام 60 يوما.. علي جمعة يوضح الكفارة

بـ 7 غرز في الوجه.. روجينا تتصدر ترند "تويتر"

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

اقتحم سور السكة الحديد ..العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار النوم أثناء توجهه لمحطة أسوان

منظمة الصحة العالمية: لهذا السبب ينتشر فيروس كورونا بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة

7 طرق فعالة لـ زيادة الرزق.. تعرف عليها

أمريكا تطالب رئيس الوزراء الإثيوبي بوقف العنف فورا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

بلا رحمة.. سحل عجوز على يد ضابطي شرطة وكسر ذراعها والسخرية منها| فيديو

فيديو

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو جراف| نجاح باهر.. رئيس الوزراء يكشف رأي العالم في الاقتصاد المصري

فيديوجراف .. قصة أصحاب الكهف تتكرر في فرنسا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

منى زيدو تكتب: ليس دائماً «السكوت علامة الرضى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ