عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

صدى البلد

وإن طالت وإن ثقلت 
وإن صعبت وإن وحلت 
وإن ضاعت معالمنا
غدا سننسى ماكانا

غدا سنلقى من رحلوا 
وعن دروبنا افترقوا
وذهدوا روض دنيانا
..........................

وإن طالت بنا لهوا
وإن ثقلت بنا هما
وإن صعبت لنا لقيا
فإن الصبر مفتاح 
وذكر الله منجانا
.........................
وإن ضاعت ملامحنا 
وإن تاهت معالمنا 
فيبقى للوفى قلم 
يخط سطور ذكرانا
وإن متنا يقول الناس
من عجب 
يموت ووجهه نضر
كأنه يحيا بعدالموت
ازمانا
.....................

أيا دنيا فلا خلد 
ولا غرام يورث النفس رضوانا

أيا دنيا تقاتلوكى مفخرة
وحسبوا الدين لبعض الناس
مأثرة 
أضاعوا الحق فى لهو
وذاك الحق نتلوه فى الكتاب قرآنا
......................
فلا والله إن الدين مكرمة
من الرحمان للثقلين 
شريعة وعنوانا

وإن طالت وإن ثقلت 
فإن الله فى عون 
وحق الله أن نرضى به 
ربا ونعبده شكرا 
وعرفان

 

ترشيحاتنا

حدث ليلا| إصابات كورونا تتجاوز الألف حالة.. اعتزال أحمد الأحمر اللعب الدولي.. ولي العهد السعودي: لن نعتمد على النفط مجددًا

هيونداي تزيل النقاب عن نسختها كونا N موديل 2022| صور

مصر على رأس المجموعة الثانية قبل قرعة كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية

وكيل خطة النواب: إطلاق البرنامج الإصلاح الهيكلى يوفر استدامة لمعدلات النمو

ابتكار اختبار جديد لتعافي فاقدي حاسة الشم بسبب فيروس كورونا

السعودية تغلق 12 مسجدا بسبب فيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة فوزية العباسي مذيعة التلفزيون المصري.. تفاصيل

جامع زوجته في نهار رمضان ولا يستطيع صيام 60 يوما.. علي جمعة يوضح الكفارة

بـ 7 غرز في الوجه.. روجينا تتصدر ترند "تويتر"

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

اقتحم سور السكة الحديد ..العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار النوم أثناء توجهه لمحطة أسوان

منظمة الصحة العالمية: لهذا السبب ينتشر فيروس كورونا بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة

أمريكا تطالب رئيس الوزراء الإثيوبي بوقف العنف فورا

7 طرق فعالة لـ زيادة الرزق.. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

بلا رحمة.. سحل عجوز على يد ضابطي شرطة وكسر ذراعها والسخرية منها| فيديو

فيديو

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو جراف| نجاح باهر.. رئيس الوزراء يكشف رأي العالم في الاقتصاد المصري

فيديوجراف .. قصة أصحاب الكهف تتكرر في فرنسا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

منى زيدو تكتب: ليس دائماً «السكوت علامة الرضى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ