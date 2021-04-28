عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا
وإن طالت وإن ثقلت
وإن صعبت وإن وحلت
وإن ضاعت معالمنا
غدا سننسى ماكانا
غدا سنلقى من رحلوا
وعن دروبنا افترقوا
وذهدوا روض دنيانا
..........................
وإن طالت بنا لهوا
وإن ثقلت بنا هما
وإن صعبت لنا لقيا
فإن الصبر مفتاح
وذكر الله منجانا
.........................
وإن ضاعت ملامحنا
وإن تاهت معالمنا
فيبقى للوفى قلم
يخط سطور ذكرانا
وإن متنا يقول الناس
من عجب
يموت ووجهه نضر
كأنه يحيا بعدالموت
ازمانا
.....................
أيا دنيا فلا خلد
ولا غرام يورث النفس رضوانا
أيا دنيا تقاتلوكى مفخرة
وحسبوا الدين لبعض الناس
مأثرة
أضاعوا الحق فى لهو
وذاك الحق نتلوه فى الكتاب قرآنا
......................
فلا والله إن الدين مكرمة
من الرحمان للثقلين
شريعة وعنوانا
وإن طالت وإن ثقلت
فإن الله فى عون
وحق الله أن نرضى به
ربا ونعبده شكرا
وعرفان