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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة تكشف مستجدات الوضع الوبائي في سوهاج .. فيديو

فيروس كورونا
فيروس كورونا

قال الدكتور محمد عبد الفتاح ، وكيل وزارة الصحة والسكان للطب الوقائي ، إنه متواجد الآن في محافظة سوهاج ، من أجل متابعة مستجدات الوضع الوبائي داخل المحافظة، معقباً : "أنا مجرد جندي واحد من ضمن كتيبة كبيرة من وزارة الصحة ، وعلى رأسنا الدكتورة هالة زايد ، نتابع الوضع الوبائي في كل محافظات مصر ووضع الإجراءات اللازمة " .

وكشف " عبد الفتاح " في مداخلة هاتفية مع برنامج " حضرة المواطن " المُذاع على فضائية " الحدث اليوم " ، عن مستجدات الوضع الوبائي في محافظة سوهاج ، قائلاً إن هناك زيادة طفيفة في أعداد الإصابات ناتجة عن تراخي بعض المواطنين وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي ، و"لمات رمضان" .

وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان للطب الوقائي ، أن الوضع آمن حتى الآن في كل محافظات مصر ، وعلى رأسها محافظات الصعيد ، مضيفاً ان نسبة الأماكن الشاغرة في مستشفيات وزارة الصحة يبلغ أكثر من 45% ، ومخزون الأكسجين أكثر من 2 مليون أنبوبة .

وعقب الدكتور محمد عبد الفتاح ، قائلاً : أن لا أحب الشائعات المنتشرة خلال هذه الأيام ، وربنا بيسخر لمصر شعبها الطيب اللي بيدافع عنها ويحافظ عليها " .

واختتم حديثه ، قائلاً : " وزارة الصحة اللي أدارت الأزمة في الموجتين الأولى والثانية ، هي نفسها قادرة على أن تعدي بمصر إلى بر الآمان في الموجة الثالثة أيضاً " .

وزارة الصحة الوضع الوبائي بالمحافظات اخبار التوك شو الإجراءات اللازمة الإجراءات الاحترازية التباعد الاجتماعي محافظة سوهاج الدكتورة هالة زايد محافظات الصعيد الموجة الثالثة مستجدات الوضع الوبائي

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