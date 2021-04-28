مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 15 .. الخديوي يعترف بحبه لـ غزل

مسلسلات رمضان 2021

شهدت الحلقة 15 من مسلسل " اللي مالوش كبير " ؛ بقيام الخديوي بنقل غزل إلى بيت آخر لا يعلم طريقه أحد، وشهدت الحلقة اعترف الخديوى بحبه لغزل حيث أخبرها أنه يحبها وسيظل يحميها من عابد زوجها .

وفي مفاجأة قامت غزل بالاتصال بنادين وأبلغتها أنها ذهبت إلى شقة جديدة وسترسل لها مكانها لكي تأتي لها .



إلا أن الخديوي أخبرها بعدم فعل ذلك ؛ فهو يرغب أن لا يعرف أحد مكانها .

فيما حاول عابد إغراء شقيق الخديوى بالمال لكي يخبره .عن طريق عنوان غزل .



وبالفعل يخبره على عنوانها إلا أنه يتفاجأ بوجود الخديوي أمامه .

ابطال مسلسل اللي مالوش كبير

مسلسل «اللي مالوش كبير» يضم عدد من النجوم بخلاف ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، منهم عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد.

مسلسل «اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.

قنوات عرض المسلسل

ومن المنتظر عرض المسلسل عبر عدد من القنوات والمنصات.. فيما يلي نستعرض قنوات عرض اللي مالوش كبير

قناة cbc وcbc دراما

- قناة art حكايات.

- منصة Watch iT.