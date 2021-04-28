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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محامي طفلة المعادي يكشف حالتها النفسية وتفاصيل الجلسة الأخيرة للحكم على المتحرش ..فيديو

متحرش طفلة المعادي
متحرش طفلة المعادي

قدّم عبد الرازق مصطفى ، محامي طفلة المعادي ، الشكر لدائرة الجنايات التي كانت مسئولة عن هذه القضية ، وعلى سرعة التقاضي ، واتخاذ الحكم  بالسجن المشدد 10 سنوات للمتحرش .

وأضاف " مصطفى " في مداخلة هاتفية مع برنامج " حضرة المواطن " المُذاع على فضائية " الحدث اليوم " ، أن الحكم هو طبقاً للقانون المصري وقانون العقوبات ، وطبقاً لجريمة تمت أمام كل العالم ، سواء كان المجتمع المصري ، أو المجتمع الدولي الذي كان يتابع بشدة تطورات هذه القضية ، ومجريات التحقيقات والمحاكمة .

وأشار محامي طفلة المعادي ، إلى أن المحاكمة تمت اليوم في محكمة الجنايات ، والنُطق بالحكم ، بالإضافة إلى أن المحكمة رفضت أقوال دفاع المتهم ، معقباً : المحكمة اعتمدت على الأدلة ، ولم تر أنه بريء ، ولم تقتنع ، وبالتالي أصدرت هذا الحُكم " .

وتابع محامي طفلة المعادي ، أن الحُكم هو أقصى عقوبة للمتهم ، مشيراً إلى أن محكمة الجنايات هي محكمة استئنافية ، وأن من يعلو عليها هي محكمة النقد ، التي لها كامل الحرية في قبول النقد أو محاولة الطعن أو الاستئناف في الحُكم .

وكشف عن حالة الطفلة ، قائلة : حالتها النفسية مجهدة جداً ، وأهلها ، ومقدروش يحضروا الجلسة انهاردة ، بس اتبسطوا على الأقل جزئياً بمجرد نُطق الحُكم " .

وعقب جول تطوعه للتمسك بهذه القضية ، قائلاً : " ده واجبنا تجاه أطفال مصر ، ولما بدأت أشتغل مع أطفال مصر من أكثر من 9 سنين ، هو كان رسالة من جزء من المحاماة إن كون فيه دفاع لأطفال مصر" .

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