محامي طفلة المعادي يكشف حالتها النفسية وتفاصيل الجلسة الأخيرة للحكم على المتحرش ..فيديو

قدّم عبد الرازق مصطفى ، محامي طفلة المعادي ، الشكر لدائرة الجنايات التي كانت مسئولة عن هذه القضية ، وعلى سرعة التقاضي ، واتخاذ الحكم بالسجن المشدد 10 سنوات للمتحرش .

وأضاف " مصطفى " في مداخلة هاتفية مع برنامج " حضرة المواطن " المُذاع على فضائية " الحدث اليوم " ، أن الحكم هو طبقاً للقانون المصري وقانون العقوبات ، وطبقاً لجريمة تمت أمام كل العالم ، سواء كان المجتمع المصري ، أو المجتمع الدولي الذي كان يتابع بشدة تطورات هذه القضية ، ومجريات التحقيقات والمحاكمة .

وأشار محامي طفلة المعادي ، إلى أن المحاكمة تمت اليوم في محكمة الجنايات ، والنُطق بالحكم ، بالإضافة إلى أن المحكمة رفضت أقوال دفاع المتهم ، معقباً : المحكمة اعتمدت على الأدلة ، ولم تر أنه بريء ، ولم تقتنع ، وبالتالي أصدرت هذا الحُكم " .

وتابع محامي طفلة المعادي ، أن الحُكم هو أقصى عقوبة للمتهم ، مشيراً إلى أن محكمة الجنايات هي محكمة استئنافية ، وأن من يعلو عليها هي محكمة النقد ، التي لها كامل الحرية في قبول النقد أو محاولة الطعن أو الاستئناف في الحُكم .

وكشف عن حالة الطفلة ، قائلة : حالتها النفسية مجهدة جداً ، وأهلها ، ومقدروش يحضروا الجلسة انهاردة ، بس اتبسطوا على الأقل جزئياً بمجرد نُطق الحُكم " .

وعقب جول تطوعه للتمسك بهذه القضية ، قائلاً : " ده واجبنا تجاه أطفال مصر ، ولما بدأت أشتغل مع أطفال مصر من أكثر من 9 سنين ، هو كان رسالة من جزء من المحاماة إن كون فيه دفاع لأطفال مصر" .