عاجبني أوي طريقة اللبس.. عمر مصطفى متولي يستعيد ذكريات نادرة مع والده

كشف الفنان عمر مصطفى متولي، عن صورة نادرة، جمعته مع والده الراحل، الفنان مصطفى متولي، خلال تصوير أحد الأعمال التاريخية، وذلك عبر حسابه بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



وظهر عمرو متولي برفقة والده خلال تصويره احدي الاعمال التاريخية مبديا إعجابه بطريقة لبس ومكياج هذه المسلسلات.



وعلَّق عمر مصطفى متولي، على الصورة: "كان عاجبني أوي طريقة اللبس والمكياچ بتاعت المسلسلات التاريخية، وفي يوم وأنا في التصوير مع أبويا، المساعد بتاعه قالي تعالى هخليك تلبس زي بابا، وعملت كده، وروحت فاجأته بمنظري ده، فوقع من الضحك وخلاهم يصورونا مع بعض كأننا في مشهد بجد، واتصورت صور حلوة كتير اليوم ده، ودي واحدة منهم".



يذكر أن الفنان عمر مصطفى متولي، ظهر لأول مرة في مسلسل "الاختيار 2، خلال حلقة الأمس، الثلاثاء، حيث جسَّد شخصية ضابط الأمن الوطني "أحمد عبد الباسط"، ضمن أحداث العمل الذي يعرض خلال موسم دراما رمضان 2021.