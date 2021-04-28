منى فاروق توجه رسالة لجمهورها من المطار .. فيديو

نشرت الفنانة الشابة منى فاروق، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، مقطع فيديو لها من مطار القاهرة في طريقها إلى الإمارات العربية المتحدة.



وكتبت مني فاروق قائلة " بحبكم يا أهل الخير 🤍🧿🤍ادعولي اروح وارجع بالسلامة ✈️

وادعوا ل اخويا يقوم بالسلامة واللهم الشفاء العاجل بحبك #مصر ام الدنيا 🤲🏻🙏🏻🧿❤️🤍🇪🇬☪️دبي_كوكب_آخر ❤️🤍🇦🇪 #الامارات🇦🇪"



وتعد منى فاروق من ضمن المواهب الشابة الصاعدة التي أفرزها مسلسل "الأب الروحي" ، ثم خاضت التجربة الثانية لها من حيث الوقوف أمام النجم ياسر جلال، فى مسلسل "ظل الرئيس" والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.



وكان أحدث أعمال منى فاروق، مشاركتها فى مسلسل "رحيم"، بطولة النجم ياسر جلال ومحمد رياض من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.