نائب المصري : هدف الأهلي الأول من لمسة يد.. وقدمنا أفضل مبارياتنا هذا الموسم.. فيديو
قال محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري إن فريقه كان الطرف الأفضل في المباراة التي جمعته بالنادي الأهلي وشهدت خسارة المصري (1-2) في الجولة 15 في الدوري.
وأضاف في تصريحات لقناة "صدى البلد" قال الخولي : "المصري لعب المباراة، والأهلي فاز بها، وضعناهم في وسط ملعبهم لمدة 90 دقيقة تحت الضغط".
وأردف الخولي :"المصري قدم أفضل مبارياته هذا الموسم، لكن الحكام يرون ما لم نره غالباً، هدف محمد شريف الأول من لمسة يد واضحة وضوح الشمس".
وتابع نائب رئيس المصري :"خسرنا 3 نقاط كانت قريبة للغاية، وكنا قد رصدنا مكافآت استثنائية للاعبين في حالة تحقيق الفوز على الأهلي لتشجيعهم على الانتصار".
وأنهى الخولي :"لا أتفق مع كلام موسيماني في المؤتمر الصحفي بأن تفوق المصري يعود إلى راحته عدد أيام أكبر مقارنة بالأهلي، ما يقوله مجرد تبرير للأداء الممتاز للمصري".