سمير كمونة: الخبرة رجحت كفة الأهلي أمام المصري.. فيديو

قال سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، إن الخبرة، رجحت كفة الفارس الأحمر، أمام المصري البورسعيدي، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء، في الدوري الممتاز.



وأضاف سمير كمونة، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت، على قناة « صدى البلد»، إن الخبرة رجحت كفة لاعبي الأهلي في مباراته أمام المصري، رغم تفوق الأخير في السيطرة والاستحواذ.



وأشاد سمير كمونة بالمدرب الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، وتبديلاته خلال اللقاء، والتي حافظت على فوز الأهلي، مؤكدا أن الأهلي لا يبحث حاليا عن الأداء في ظل ضغط المباريات، وهو أمر يستحق معه توجيه التحية للاعبين.



وواصل سمير كمونة: "محمد شريف نجم كبير، ويستحق التواجد بالتشكيلة الأساسية للأهلي، ووجوده أصبح مكسبا كبيرا للفريق الأحمر؛ وهذا بفضل الخبرات التي اكتسبها خلال مسيرته الكروية بالأندية التي لعب لها، وهي وادي دجلة وإنبي".