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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك: لا يوجد ما يثبت إصابة لاعب يد الأهلي بكورونا في نهائي الكأس.. فيديو

الأهلي والزمالك فى
الأهلي والزمالك فى كرة اليد

قال إبراهيم عبدالله، عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، إنه لا يوجد ما يثبت إصابة إبراهيم المصري، لاعب كرة اليد في النادي الأهلي، بفيروس كورونا.
 

وكان حمادة عبد الباري، المدير الإداري للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، أعلن تقدم النادي باحتجاج رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة اليد؛ بسبب إشراك إبراهيم المصري لاعب الأهلي، مؤكدا أنه لعب نهائي كأس مصر أمام الأبيض وهو يعاني من الإصابة بفيروس كورونا.
 

وأضاف إبراهيم عبدالله، في تصريحات هاتفية لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "هناك لوائح تحكمنا، مجلس إدارة اتحاد كرة اليد لم يشترط إجراء اختبار PCR أو رابيد تيست قبل كل مباراة".
 

وأضاف إبراهيم عبدالله،: "لم يتبين بعد ما إذا كان إبراهيم المصري لعب مباراة الزمالك مصابا بكورونا أم لا، وإذا كان إبراهيم المصري لعب نهائي كأس مصر مصابا بفيروس كورونا؛ فأتمنى له الشفاء العاجل، لكننا لن نترك حق الزمالك".

 

وأكد إبراهيم عبدالله،: "ليس هناك ما يثبت إصابة إبراهيم المصري بفيروس كورونا قبل مباراة الزمالك، ما هو المصدر الطبي الذي أكد أن اللاعب مصاب بكورونا؟، لا يجب أن نخلق أزمات بدون أزمات".


وأتم إبراهيم عبدالله،: "لا يمكن أن نتعامل كلجنة على رد فعل الجماهير في تصعيد أزمة اليد، ولا يجب اللعب على مشاعر الجماهير حتى تكون بطلا من ورق، ما يحكمنا في النهاية هو اللوائح".

الأهلى الزمالك فيروس كورونا كرة اليد إبراهيم عبدالله نهائي كأس مصر إبراهيم المصري

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